የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ "መደመር" መጽሐፍ ተመረቀ
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ 'መደመር' የተሰኘው የመጽሐፍ ምረቃ ሥነ ሥርዓት አዲስ አበባ ውስጥ በሚሌኒየም አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ተካሂዷል።
በሥነ ሥርዓቱ ላይ ከተገኙ እንግዶች መካከል ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ (ኢንጂነር)፣ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ (ዶ/ር)፣ ሚኒስትሮች፣ የክልል ባለሰልጣናትና የኪነጥበብ ባለሙያዎች ተገኝተዋል።
ዝግጅቱን ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ከመፅሐፉ መግቢያ ላይ በአማርኛና በኦሮምኛ በማንበብ አስጀምረዋል።
መጽሐፉ በዛሬው ዕለት ከ20 በላይ በሀገሪቱ ከተሞች እየተመረቀ መሆኑንም በወቅቱ ተገልጿል።
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ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከዚህ ቀደምም 'እርካብና መንበር'ና 'ሰተቴ' የተሰኙ መጽሀፎች ማሳተማቸው ይታወቃል። እነዚህን ሁለት መጽሐፎች ሲያሳትሙ በብዕር ስም የተጠቀሙ ሲሆን ይህ መጽሐፍ በስማቸው የታተመ የመጀመሪያው ስራቸው ነው።
ደራሲና ጋዜጠኛ አዜብ ወርቁ ከ'መደመር' መጽሐፍ ቀንጭበው ያነበቡ ሲሆን አቶ ሌንጮ ባቲ ደግሞ ዳሰሳ አቅርበዋል።
አቶ ሌንጮ ዋና ዋና ነገሮች የኢትዮጵያን መሰረታዊ የህብረተሰባዊ ግንኙነት ስብራት፣ የፖለቲካ፣ የምጣኔ ሃብት ችግሮች የውጪ ግንኙነት ፖሊሲ ችግሮች ይፈታል ወይ? በማለት በመጠየቅ ጽሁፋቸውን አቅርበዋል።
እንደ አቶ ሌንጮ ሃሳብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፍ ውስጥ በስፋት ተዳሰሰው የመደመር ፍልስፍና "ትልቁ የመደመር እሳቤ የማደራጀት አቅም አለው፤ የለውም የሚለው ነው" በማለት ዳሰሳቸውን በዝርዝር አቅርበዋል።
ተጨባጭ የሆኑ ጉዳዮችን መጽሐፉ ይዟል ያሉት አቶ ሌንጮ መጽሀፉ አራት ዋና ዋና ምዕራፎች እንዳሉት ተናግረዋል።
አቶ ሌንጮ ቀዳሚው ምዕራፍ የሰው ልጅ መሠረታዊ ፍላጎቶች ምንድን ናቸው፣ ፖለቲካዊ ዕይታን ሦስተኛው መምጣኔ ኃብት፣ አራተኛው የውጪ ግንኙነትን ይዟል ሲሉ ተናግረዋል።
መጽሀፉ እንደ ህዝብና እንደ ሀገር እንዴት ነው የምንቀጥለው የሚለውን ለመፍታት ይሞክራል ያሉት አቶ ሌንጮ፤ ደራሲው የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር ብቸኝነት ነው ሲል እንደሚያቀርብ ይጠቅሳሉ።
ይህ ብቸኝነት በአንድ ላይ ተሰባበስበን ችግራችንን ለመፍታት አቅም አሳጥቶናል ሲሉ የመደመርን አስፈላጊነት ይናገራሉ።
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ፉክክርና ትብብር ሚዛን አለመጠበቃቸውን በመጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል ያሉት አቶ ሌንጮ፤ በአጠቃላይ ፍላጎትን፣ አቅምን፣ ሀብትን በማሰባሰብ እና በማከማቸት አቅም ፈጥረን ወደ ማካበትና ወደ ውጤት መምራት አለብን የሚል እይታ አለው ብለዋል።
የተሰሩ መልካም ሥራዎችን ጠብቆ ማቆየት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ በመጽሐፉ ውስጥ መነሳቱን የጠቀሱት አቶ ሌንጮ የመደመር እሳቤ ከዜሮ አይነሳም በማለት እስካሁን ለተሰሩት ትልልቅ ሥራዎች እውቅና ይሰጣል በማለት መሰረተ ልማት ላይ፣ ጤና ላይ፣ ትምህርት ላይ ለተሰሩት ሥራዎች እውቅና ይሰጣል ብለዋል።
የመደመር ግብ የዜጎችን ክብር ማረጋገጥ ነው ያሉት አቶ ሌንጮ ይህ ደግሞ ሀገራዊ አንድነት ሲኖር ነው ሲሉ፤ የብሔራዊ አንድነት ሊኖር እንደሚገባ ከዚያም ሁሉን አቀፍ የሆነና ዙሪያ መለስ ብልጽግና እንደሚመጣ ይገልጻሉ።
የመደመር እንቅፋቶች ተብለው በመጽሐፉ ውስጥ ከተጠቀሱት ነጥቦችም መካከል በማንሳት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ፖለቲካ፤ ያለ ችግርን ሁሉ ትናንትናና ዛሬ ላይ ማላከክ እንዲሁም በአስተሳሰብም በተግባርም የሚፈጸም ሌብነት ነው ሲሉ አቶ ሌንጮ ባቲ ተናግረዋል።
አክለውም ለእድገትና አብሮ ለመሆን ታታሪነት ወሳኝ ነው፤ ጉልበት እንኳ ባይኖር መልካም ፈቃድ መኖር አለበት ሲሉም ገልጸዋል።
ዶ/ር ምሕረት ደበበ በበኩላቸው ይህ የመደመርን የሀሳብ ዘር የተሸከመ "የመደመር ፍሬ" ነው ሲሉ ገልጸዋል።
መጽሐፉ ሁለት ዕይታዎችን እንድናይ ያደርገናል በማለትም እነዚያም ሀሳብና ሰው መሆናቸውን ገልፀዋል።
ሀሳብ በሰዎች ውስጥ አድረጎ በሰው ውስት ትልቅ ለውጥ ያመጣል የሚል እምነት አለው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል።