የባልደራስ፣ የአብን አባላትና የብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ተፈቱ
የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት፣ የአብን ፓርቲ አባላት እንዲሁም የብርጋዴል ጄነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት በዛሬው ዕለት ተፈተዋል
ግለሰቦቹ የተታሰሩት ከሰኔ 15 ግድያ ጋር በተያየያዘ በሽብር ተጠርጥረው ሲሆን አቃቤ ሕግ ክስ የመመስረቻ ጊዜ ቢሰጠውም ክስ ሳይመሰርት መለቀቃቸውን በዛሬው ዕለት ከእስር የተፈቱት አቶ ስንታየሁ ቸኮል ለቢቢሲ በስልክ ገልፀዋል።
የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት (ባልደራስ) አባላት ጠበቃ የሆኑት አቶ ሔኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ላለፉት አራት ወራት በእስር ላይ ያሳለፉት ደንበኞቻቸው የተለቀቁት በመታወቂያ ዋስ መሆኑን ተናግረው ምንም ዓይነት ክስ ሳይመሰረት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታታቸውን ገልፀዋል።
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የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ህዝብ ግንኙነት ከሆኑት አቶ ስንታየሁ ቸኮል በተጨማሪ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አባላት የሆኑት አቶ መርከቡ ኃይሌ፣ ኤሊያስ ገብሩ እንዲሁም አዳም ጂራ መፈታታቸውን አቶ ሔኖክ ገልጸዋል።
በተለምዶ ሶስተኛ የሚባለው አዲስ አበባ ፓሊስ ጣቢያ ለወራት ታስረው የነበሩት አቶ ስንታየሁ እንደሚፈቱ የሰሙት ዛሬ ከሰዓት እንደነበር ተናግረዋል።
"ፖሊስ የምርመራ ጊዜ ወስዶ ቢመረመርም ያገኘብን መረጃ ስለሌለ በነጻ ተለቀናል" ያሉት አቶ ስንታየሁ " እኛ ሳንሆን እውነት ነው ያሸነፈው" ብለዋል።
አቶ ስንታየሁ አክለውም መጀመሪያም "የህሊና እስረኞች ነበርን በነጻ ተለቅቀናል፤ ዛሬ ተፈታን ብለን ነገ ከትግል የምንሸሽበት መንገድ የለም አሸናፊ ሆነን ነው የወጣነው" ብለዋል።
የእስር ቆይታቸው ፈታኝ እንደነበር የሚናገሩት አቶ ስንታየሁ በጨለማ ቤት ውስጥ ከሁለት ወር በላይ ማሳለፋቸውን ለቢቢሲ አስረድታዋል።
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"መንፈሳችንን ለመስበር ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም፤ የሕዝብ ጥያቄ በመያዛችን ከትግል የምናቆምበት ነገር የለም" ሲሉ ከተፈቱ በኋላ ተናግረዋል።
አክለውም "እስር ቤት ውስጥ ሆነን አልተጎዳንም ፤ሕዝቡ እየመጣ እያጽናን ነው የነበረው። በመታሰር ውስጥም አሸንፈናል" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ቀጣይ ብዙ ትግል አለ የሚሉት አቶ ስንታየሁ "እኔ ብፈታም ጥያቄያችን አልተፈታም" በማለት የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት የያዘው ጥያቄ መፈታት እንዳለበትም አስረድተዋል።
በሌላ በኩል አስራ አራት የአብን አመራሮችና ደጋፊዎች በዛሬው እለት መፈታታቸውን ጠበቃቸው አቶ አበረ መንግሥቴ ለቢቢሲ ገልፀዋል።
ከዚህም በተጨማሪ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ክስ ካልቀረበ ይፈቱ በሚል ውሳኔ ካገኙት ውስጥ አምስት ሰዎች ለጊዜው እንዳልተፈረመላቸው ጠቅሰው ክስ ይመስረት አይመስረት የሚለው ጉዳይም ግልፅ አይደለም ብለዋል።
የፓርቲው አባላት ከመታወቂያ ጀምሮ፣ አምስት ሺ፣ ሰባት ሺና አስር ሺ ብር ዋስ መፈታታቸውን ጠበቃቸው ጨምረው አስረድተዋል።
የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም ቀርበው የአስራ አምስት ቀን የክስ መመስረቻ የተጠየቀባቸው ሲሆን በመጪው አርብም ይጠናቀቃል።
እስከ አርብ ባለው ጊዜም ውስጥ ክስ ካልተመሰረተ የዋስትና መብታቸውንም ማቅረብ እንደሚችሉ ተነግሯቸዋል።
የዋስ መብታቸው ተጠብቆ በዛ አግባብ ነው የተፈቱት ስለ አፈታታቸው ሁኔታም እስካሁን ባለው እንደማይታወቅና ክስ የሚያስመሰርት ሁኔታ ይኑር አይኑር እንዲሁም ሌሎች ዝርዝር ሁኔታዎች በመጪው ቀናት እንደሚታወቁም ተናግረዋል።
አቶ ክርስቲያንን ጨምሮ ዘጠኝ አባላት እንዳልተፈቱም አቶ አበረ አስረድተዋል።
የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ወ/ሮ ደስታ በዛሬው ዕለት መፈታታቸውንም ጠበቃቸው ነግረውናል።