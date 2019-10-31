የአማራ ክልል ረዳት ፖሊስ ኮሚሽነር ሰይድ አህመድ በዋስትና እንዲለቀቁ ተወሰነ
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ረዳት ኮሚሽነር ሰይድ አህመድ በዋስትና እንዲለቀቁ ተወሰነ።
ከሰኔ 15ቱ ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የታሰሩት ረዳት ኮሚሽነሩ በዋስትና እንዲለቀቁ መወሰኑን ከባለቤታቸው ወ/ሮ ሰሚራ አህመድ ማረጋገጥ ችለናል።
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• ትዊተር የትኛውንም የፖለቲካ ይዘት ያለው ማስታወቂያ ሊያግድ ነው
ውሳኔው የተሰጠው ዛሬ ጠዋት ሲሆን ከሰዓት ከእስር ተፈትተው ቤተሰባቸውን ይቀላቀላሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የአማራ ክልል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች ለሳምንታት በክልሉ ሥራ አመራር ተቋም ውስጥ ስልጠናና ግምገማ ካካሄዱ በኋላ ረዳት ኮሚሽነሩ መታሰራቸውን በወቅቱ ቢቢሲ ከቅርብ ምንጮች አረጋግጦ ነበር።
ረዳት ኮሚሽነሩ የታሰሩት ባለፈው ዓመት ሰኔ 15 ባህርዳር ውስጥ ከተከሰተው የከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው እንደነበር ዘግበን ነበር።
ከሰኔ 15ቱ ግድያ ጋር ተያይዞ በጥርጥሬ ተይዘው የነበሩት የአማራ ክልል የደህንነትና ፀጥታ ሃላፊዎች ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞና ኮሎኔል አለበል አማረ ከጥቂት ቀናት በፊት በዋስ መለቀቃቸው ይታወሳል።
በተመሳሳይ ከ15ቱ ግድያ ጋር ተያይዞ በሽብር ተጠርጥረው ለአራት ወራት እስር ላይ የነበሩት የባልደራስ አባላት እንዲሁም የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ፅጌ ባለቤት ከትናንት በስቲያ በዋስ መለቀቃቸውም ይታወቃል።