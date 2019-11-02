በማሊ ታጣቂዎች 53 ወታደሮችን ገደሉ
በሰሜን ምሥራቅ ማሊ ታጣቂዎች 53 ወታደሮች መግደላቸውን የአገሪቱ መንግሥት አስታወቀ። ባለፉት አሥር ዓመታት ከደረሱ ጥቃሮች ይህኛው የከፋ መሆኑም ተገልጿል።
የአገሪቱ ወታደራዊ ኃይል የደረሰው "የሽብር ጥቃት ነው" ሲል በትዊተር በኩል ገልጿል።
• በማሊ በምትገኝ አንድ መንደር ውስጥ '100 ሰዎች ተገደሉ'
እስላማዊ ታጣቂዎች እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር 2012 ላይ ሰሜናዊ ማሊን ሲቆጣጠሩ ማሊ ሰላሟን አጥታ ነበር። የማሊ ወታደሮች ከፈረንሳይ ወታደሮች ጋር በመተባበር አካባቢውን ከታጣቂዎቹ ቢያስለቅቁም አሁንም የደህንት ጥያቄዎች ይነሳሉ።
ከጥቃቱ አሥር ሰዎች ቢተርፉም፤ ከፍተኛ የንብረት ውድመት እንደገጠማቸው የማሊ ቃል አቀባይ ያያ ሳንጋሬ ተናግረዋል።
መናካ በተባለው አካባቢ ለደረሰው ጥቃት እስካሁን ኃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም።
• ታዳጊዎች ለ17 ቀናት መውጣት አቅቷቸው የቆዩበት ዋሻ ለጎብኚዎች ክፍት ሆነ
• ታዳጊዎች ለ17 ቀናት መውጣት አቅቷቸው የቆዩበት ዋሻ ለጎብኚዎች ክፍት ሆነ
መስከረም መጨረሻ ላይ ከቡርኪና ፋሶ ጋር ባለው የድንበር አካባቢ የሚገኝ ወታደራዊ ካምፕ ላይ በደረሰው ጥቃት 38 ወታደሮች መገደላቸው ይታወሳል።
ፈረንሳይ የምትደግፈው 'ጂ5 ሳሀል' የተባለው የጸረ ሰላም ኃይሎች መካች ቡድን ውስጥ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ቻድ፣ ኒጀር እና ሞሪታንያ ይገኙበታል። አምስቱ አገራት መስከረም ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ ያደረጉት 'አናሳሩል ኢስላም' የተባለው ቡድን አባላትን ነው።
ቡድኑ 2016 ላይ የተመሰረተው በጽንፈኛው ሰባኪ ኢብራሂም ማላም ዲኮ ሲሆን፤ ሰባኪው 2012 ላይ በሰሜን ማሊ ከታጣቂዎች ጋር መዋጋቱ ይነገራል።