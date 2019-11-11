አምባሳደር ኒኪ ሄሊ የትራምፕ ቀኝ እጆች ፕሬዝደንቱን እንድንቀው ነግረውኛል አሉ
በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ ሁለት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ትራምፕን እንድንቀው ነግረውኛል አሉ።
አምባሳደሯ አዲስ ባወጡት መፀሐፋቸው ላይ ነው የቀድሞው የፕሬዝደንት ፅ/ቤት ኃላፊ ጆን ኬሊ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ሬዝ ቲለርሰን የትራምፕን ትዕዛዝ እንድቃወም ነግረውኛል ሲሉ ያተቱት።
ኒኪ መፅሐፋቸው ላይ ሁለቱ ሰዎች 'ሃገሪቱን ለማዳን እየሞከርን ነው' ሲሉ እንደነገራቸው ፅፈዋል።
የቀደሞው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል። ጆን ኬሊ ግን እኔ ፍላጎቴ የነበረው ፕሬዝደንቱ ሁሉም መረጃ እንዲደርሳቸው ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል።
ኬሊ፤ «ትዕዛዝ መቃመው ያለችው ሥራ በአግባቡ መከወን ከሆነ. . . ፕሬዝደንቱ ሁሉንም ነገር እንዲያውቁት እና የሚወስኑት ውሳኔ መረጃ ላይ የተመሠረተ እንዲሆን ነው ፍላጎቴ። ይህ ጥፋት ከሆነ ልቀጣ» ሲሉ በቴሌቪዥን ቀርበው ራሳቸውን ተከላክለዋል።
ፕሬዝደንት ትራምፕ፤ አዲስ መፅሐፋ ለገበያ ሊያቀርቡ ደፋ ቀና እያሉ የሚገኙትን ኒኪ ሄሊን 'መልካም ዕድል ይግጠምሽ ኒኪ' በማለት በትዊተር ገፃቸው አስፍረዋል።
መፅሐፋቸው ገና ለገበይ ይፋ ያልሆነው ኒኪ 'ሁለቱ ባለሥልጣናት ከፕሬዝደንቱ ይልቅ የእነርሱ ውሳኔ ለአሜሪካ ጠቀሜታ እንዳለው ነግረውኛል' ሲሉ ፅፈዋል።
'ዊዝ ኦል ዱ ሪስፔክት' የተሰኘው መፅሐፍ ላይ የያኔው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን ፕሬዝደንቱ ካልተገቱ ሰዎች ይሞታሉ ብለውኛል ሲሉም መረጃ ማወጣታቸው ተነግሯል።
ቢሆንም አምባሳደሯ ከሁለቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት የቀረበላቸውን ምክርም ሆነ ትዕዛዝ እንዳልተቀበሉ ይናገራሉ።
የቀድሞዋ በተባበሩት መንግሥታት የአሜሪካ ወኪል ኒኪ ሄሊ ከትራምፕ ጋር በተወሰኑ ጉዳዮች ባይስማሙ በበርካታ ጉዳዮች ከጎናቸው እንደነበሩ ሲቢኤስ በተሰኘው ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው በሰጡት ቃለ-ምልልስ ተናግረዋል።
አክለውም ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕን ከሥልጣን ለመፈንገል የሚደረገው ሙከራን ወቅሰዋል።