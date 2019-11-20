የሲዳማ ዞን ሕዝበ-ወሳኔ በምስል
ዛሬ የሲዳማ ዞን፤ ክልል መሆን አሊያም በደቡብ ክልል ስር መቆየትን በተመለከተ ሕዝበ-ወሳኔ የሚከናወንበት ቀን ነው። መራጮች ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ጀምሮ በምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው ድምፅ እየሰጡ ነው። ምርጫው እስከ ምሽት 12፡00 ሰዓት ይዘልቃል። ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሕዝበ-ውሳኔው ለመሳተፍ ተመዝግበዋል።
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ዕድሜያቸው የገፋ ሰዎች ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል።
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ንጋት 12፡00 ሰዓት የጀመረው ምርጫ ምሽት 12፡00 ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።
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ሐዋሳ የሚገኙት የቢቢሲ ባልደረባዎች ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እየተከናወነ እንዳለ እና የፀጥታ አስከባሪዎች በየቦታው በተጠንቀቅ እንደቆሙ መመልከት ችለዋል።
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ምርጫው እስከ ምሽት 12፡00 ሰዓት ይዘልቃል።
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ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሕዝበ-ውሳኔው ለመሳተፍ ተመዝግበዋል።
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መራጮች ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ጀምሮ በምርጫ ጣብያዎች ተገኝተው ድምፅ መስጠት እንደጀመሩ በሥፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢዎች ቡድን ታዝቧል።
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የምርጫው ውጤት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይፋ እንደሚሆን የምርጫ ቦርድ አስታውቋል።
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ሲዳማ ከደቡብ ከልል ጋር እንድትቆይ የሚፈልጉ ጎጆ፤ ሲዳማ ዞን ክልል እንትሆን የሚፈልጉ ደግሞ ሻፌታን ይመርጣሉ
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የሲዳማ ሕዝብ ላለፉት ዓመታት የክልልነት ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር
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ባለፈው ሐምሌ በደቡብ ክልል ዋና ከተማ ሐዋሳ እና ሌሎች ከተሞች ግጭት ተነስቶ ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረት ወድሟል
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የሲዳማ ክልል ይሁን ጥያቄ ዋነኛ አቀንቃኝ የወጣቶች ቡድን 'ኤጄቶ' በመባል ይታወቃል
የሲዳማ ዞን ነዋሪዎች በሕዝበ ውሳኔ እየተሳተፉ ነው
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