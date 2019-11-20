የሲዳማ ዞን ሕዝበ-ወሳኔ በምስል

  • 20 ኖቬምበር 2019

ዛሬ የሲዳማ ዞን፤ ክልል መሆን አሊያም በደቡብ ክልል ስር መቆየትን በተመለከተ ሕዝበ-ወሳኔ የሚከናወንበት ቀን ነው። መራጮች ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ጀምሮ በምርጫ ጣቢያዎች ተገኝተው ድምፅ እየሰጡ ነው። ምርጫው እስከ ምሽት 12፡00 ሰዓት ይዘልቃል። ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሕዝበ-ውሳኔው ለመሳተፍ ተመዝግበዋል።

  • ምንም እንኳ ምርጫው የጀመረው ከንጋቱ 12፡00 ቢሆንም መራጮች ከ10፡00 ሰዓት ጀምሮ የምርጫ ጣቢያዎች መገኘት ጀምረው ነበር BBC

    ዕድሜያቸው የገፋ ሰዎች ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል።

  • ንጋት 12፡00 ሰዓት የጀመረው ምርጫ ምሽት 12፡00 ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። BBC

    ንጋት 12፡00 ሰዓት የጀመረው ምርጫ ምሽት 12፡00 ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።

  • ሐዋሳ የሚገኙት የቢቢሲ ባልደረባዎች ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እየተከናወነ እንዳለ እና የፀጥታ አስከባሪዎች በየቦታው በተጠንቀቅ እንደቆሙ መመልከት ችለዋል። BBC

    ሐዋሳ የሚገኙት የቢቢሲ ባልደረባዎች ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እየተከናወነ እንዳለ እና የፀጥታ አስከባሪዎች በየቦታው በተጠንቀቅ እንደቆሙ መመልከት ችለዋል።

  • ዛሬ የሲዳማ ዞን፤ ክልል መሆን ያለመሆን ሕዝበ-ወሳኔ የሚከናወንበት ቀን ነው። BBC

    ምርጫው እስከ ምሽት 12፡00 ሰዓት ይዘልቃል።

  • ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሕዝበ-ውሳኔው ለመሳተፍ ተመዝግበዋል። BBC

    ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሕዝበ-ውሳኔው ለመሳተፍ ተመዝግበዋል።

  • መራጮች ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ጀምሮ በምርጫ ጣብያዎች ተገኝተው ድምፅ መስጠት እንደጀመሩ በሥፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢዎች ቡድን ታዝቧል። BBC

    መራጮች ከንጋቱ 11፡00 ሰዓት ጀምሮ በምርጫ ጣብያዎች ተገኝተው ድምፅ መስጠት እንደጀመሩ በሥፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢዎች ቡድን ታዝቧል።

  • የምርጫው ውጤት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይፋ እንደሚሆን የምርጫ ቦርድ አስታውቋል። BBC

    የምርጫው ውጤት በዚህ ሳምንት መጨረሻ ይፋ እንደሚሆን የምርጫ ቦርድ አስታውቋል።

  • ሲዳማ ከደቡብ ከልል ጋር እንድትቆይ የሚፈልጉ ጎጆ፤ ሲዳማ ዞን ክልል እንትሆን የሚፈልጉ ደግሞ ሻፌታን ይመርጣሉ BBC

    ሲዳማ ከደቡብ ከልል ጋር እንድትቆይ የሚፈልጉ ጎጆ፤ ሲዳማ ዞን ክልል እንትሆን የሚፈልጉ ደግሞ ሻፌታን ይመርጣሉ

  • የሲዳማ ሕዝብ ላለፉት ዓመታት የክልልነት ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር BBC

    የሲዳማ ሕዝብ ላለፉት ዓመታት የክልልነት ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር

  • ባለፈው ሐምሌ በደቡብ ክልል ዋና ከተማ ሐዋሳ እና ሌሎች ከተሞች ግጭት ተነስቶ ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረት ወድሟል BBC

    ባለፈው ሐምሌ በደቡብ ክልል ዋና ከተማ ሐዋሳ እና ሌሎች ከተሞች ግጭት ተነስቶ ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረት ወድሟል

  • የሲዳማ ክልል ይሁን ጥያቄ ዋነኛ አቀንቃኝ የወጣቶች ቡድን 'ኤጄቶ' በመባል ይታወቃል BBC

    የሲዳማ ክልል ይሁን ጥያቄ ዋነኛ አቀንቃኝ የወጣቶች ቡድን 'ኤጄቶ' በመባል ይታወቃል

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