በ38 ዓመት ከብር ሜዳልያ ወደ ወርቅ የተሻገረችው ዋናተኛ
የሲንጋፖር ተወላጇ ክርስቲና ታም ለመጀመሪያ ጊዜ አገሯን ወክላ ሜዳልያ ያገኘችው የ12 ዓመት ታዳጊ ሳለች ነበር። ያኔ የብር ሜዳልያ ያገኘችው ክርስቲና፤ ከ38 ዓመታት በኋላ ባለፈው ሳምንት ሁለት የወርቅ ሜዳልያ አግኝታለች።
የ50 ዓመቷ ክርስቲና፤ በፊሊፒንስ እየተካሄደ ባለው የደቡብ ምዕራብ እስያ ውድድር ከተሳተፉ አንዷ ናት። የወርቅ ሜዳልያ ያገኘችው ከውሀ በታች በሚካሄድ የ 'ሆኪ' (የገና ጨዋታን የሚመስል) ውድድር ነው።
"ወደ ውድድሩ ተመልሼ የወርቅ ሜዳልያ አገኛለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር" ሰትልም ክርስቲና የተሰማትን ገልጻለች።
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ወደ ዋና ስፖርት የገባችው በሰባት ዓመቷ ከአንድ አጋጣሚ በኋላ ነበር። ያኔ በ40ዎቹ መጨረሻ ላይ የነበሩ አባቷ ዋና ባይችሉም፤ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በጀልባ ሲጓዙ ነፍስ አድን ጃኬት ለመልበስ ፍቃደኛ አልነበሩም።
ቤተሰቡ ለሽርሽር በጀልባ ወደ ማሌዢያ ለመጓዝ ሲወስን፤ የክርስቲና አባት በባለቤታቸው ጉትጎታ ነፍስ አድን ጃኬት ለመልበስ ተስማሙ።
ጉዞ ላይ ሳሉ፤ የክርስቲና አባት ከጀልባ መውደቃቸውን ታስታውሳለች። አባቷ በነፍስ አድን ጃኬቱ አማካይነት ሕይወታቸው ከተረፈ በኋላ፤ መላ ቤተሰቡ ዋና እንዲማር ያደረጋሉ። አጋጣሚውም ክርስቲናን ከስፖርቱ ጋር አስተዋወቃት።
እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1981 ሲንጋፖርን ወክላ ስትወዳደር 12 ዓመቷ ነበር። የብር ሜዳልያም አግኝታለች።
"ያኔ ብዙም ለውጤቴ ቦታ አልሰጠሁትም ነበር። እድሜዬ እየጨመረ ሲመጣ ግን የድሉ ዋጋ ገባኝ" ትላለች።
ከሁለት ዓመት በኋላ በ200 ሜትር ስትወዳደርም የብር ሜዳልያ ብታገኝም፤ ስፓርቱን ለሠላሳ ዓመት አቋርጣ በሕግ ዘርፍ ተሰማራች።
2005 ላይ ስለ 'አንደር ዋተር ሆኪ (ከውሀ በታች የሚካሄድ የ 'ሆኪ') አንድ ጽሑፍ ስታነብ ግን፤ ለ38 ዓመት ወደተወችው ስፖር የመመለስ ፍላጎት አደረባት።
ፊሊፒንስ በተካሄደው ውድድር ተሳትፋም፤ ሁለት የወርቅ ሜዳልያ አስመዝግባለች።
"ልምምድ ማድረጉን እወደዋለሁ፤ የምፈልገው ቦታ እስክደርስ ያለው ሂደትም ያስደስተኛል" ያለችው ክርስቲና፤ 2021 ላይ በሚካሄደው ውድድር መካፈል እንደምትፈልግም ተናግራለች።