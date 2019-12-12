Homepage
Accessibility links
ወደ ዋናው ይዘት ይለፉ
ድጋፍ በቀላሉ ለማግኘት
BBC Account
News
Sport
Weather
Radio
Arts
ዝርዝር
Search
Search the BBC
Search the BBC
News አማርኛ
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
የባሕር ዳር መለያ የሆኑትን ዘምባባዎች ማን ተከላቸው?
12 ዲሴምበር 2019
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ያጋሩ
ይህንን ለሰው አጋራ
Facebook
ይህንን ለሰው አጋራ Facebook
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
Messenger
ይህንን ለሰው አጋራ Messenger
WhatsApp
ይህንን ለሰው አጋራ WhatsApp
Twitter
ይህንን ለሰው አጋራ Twitter
ኢሜይል
ይህንን ለሰው አጋራ ኢሜይል
ይህንን ማስፈንጠሪያ ይውሰዱ
https://www.bbc.com/amharic/50754156
ስለ ማጋራት ተጨማሪ ያጋሩ
ማጋሪያ ምረጥ
ይህንን ዜና ያጋሩ
ስለማጋራት
Facebook
Messenger
Messenger
WhatsApp
Twitter
ኢሜይል
ዋና ዋና ዜናዎች
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
የባሕር ዳር መለያ የሆኑትን ዘምባባዎች ማን ተከላቸው?
የባሕር ዳር መለያ የሆኑትን ዘምባባዎች ማን ተከላቸው?
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
"ሴቶች ጣቶቻችን የተለዩ ናቸው"
"ሴቶች ጣቶቻችን የተለዩ ናቸው"
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ባህርዳርን ፅዱ ለማድረግ የሚታትሩት
ባህርዳርን ፅዱ ለማድረግ የሚታትሩት
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
ሲፈን ሐሰን፡ "ፈይሳ ሌሊሳ የእኔ ጀግና ነው''
ሲፈን ሐሰን፡ "ፈይሳ ሌሊሳ የእኔ ጀግና ነው''
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
የሚሳፈሩበት አውሮፕላን አብራሪ እንደሌለው ቢነገርዎት ምን ይሰማዎታል?
የሚሳፈሩበት አውሮፕላን አብራሪ እንደሌለው ቢነገርዎት ምን ይሰማዎታል?
ተንቀሳቃሽ ምስል
ተንቀሳቃሽ ምስል
በደም የተሸፈነችው ምድር
በደም የተሸፈነችው ምድር
BBC News አማርኛ ለመቃኘት
ክፍሎች
ዜና
ኢትዮጵያ
ቪዲዮ
በጣም የተወደዱ