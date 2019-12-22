የ23 አመቷ ሴት የናይጄሪያ አየ ስርወ መንግሥትን ለመምራት ንጉስ ሆና ተሾመች
የህክምና ተማሪ የሆነችው ታይዎ ኦየቦላ አጎብና የአባቷን ሞት ተከትሎ ያልተጠበቀና አስገራሚ ዜና ደርሷታል።
"የአካባቢው መሪዎች ከአማልክት ጋር የሚያገናኙ አዋቂዎችን ባማከሩበት ወቅት እኔ ንጉስ እንድሆን እንደመከሯቸውና፤ ዙፋኑንም እኔ መቆጣጠር እንዳለብኝ ተነገራቸው" በማለት ለቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ገልፃለች።
በደቡብ ምዕራብ ናይጀሪያ በምትገኘው ኦንዶ ግዛት ውስጥ የአየ ስርወ መንግሥት ቀጣይዋ ንጉስ ለመሆን ተመርጣለች።
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የሃያ ሶስት ዓመቷ አየብላ ዜናውን መጀመሪያ ስትሰማ ማመንም ስላልቻለች ጆሮዋን ተጠራጥራ የነበረ ሲሆን ጉዳዩን በጥልቀት ለማጤንና ለማሰብ ያስችላት ዘንድ የሶስት ሳምንት ጊዜ እንዲሰጧት ጠይቃለች።
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በመጨረሻም ተስማማች፤ነገር ግን ዙፋኑን የምትቆጣጠረው በዘላቂነት ሳይሆን ስርወ መንግሥቱን የሚያስቀጥል ሌላ ወንድ እስኪመረጥ ድረስ ነው ተብሏል።