ከኢትዮጵያ ሀብት ከሸሸባቸው ሃገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ተጀምሯል-ጠቅላይ አቃቤ ሕግ
የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከሀገር የሚሸሹ ሀብቶችን ለማሰመለስ፤ የሀብት ማሰመለስ ስትራቴጂ ማዘጋጀቱን፣ ሀብቱ የሸሸባቸው ሀገራትን የመለየት ስራ መሰራቱንና ከሀገራቱም ጋር ውይይት መጀመሩን ገልጿል።
በጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዝናቡ ቱኑ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ፣ ሀብቱ የሸሸባቸው ሀገራት ጋር የተደረገው ውይይት ሁሉም ሀገራት በሚባልበት ደረጃ ሰምምነት ላይ መደረሱን ጠቅሰው በወንጀል የተገኘ ሀብት የማስመለስ ዳይሬክቶሬት መቋቋሙንም ተናግረዋል።
ከሀገራቱ ጋር ባለው ንግግር የተዘረፈው ሀብት በምን መልኩ ይመለሳል? የሚለውን ለመወሰን ያሉ ዓለም አቀፍ ህጎችን እያጠኑ እንደሆነና ተሳታፊ አካላት በምን አግባብ እንደሚጠየቁ እየተሰራበት እንደሆነም ለቢቢሲ አስረድተዋል።
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ገንዘቡ ወዴት ሀገር ሸሸ? ምን ያህል ገንዘብ ከሀገር ወጥቷል? የሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ አግኝተዋል የሚሉት አቶ ዝናቡ፣ ምን ያህል የገንዘብ መጠን ወደ የትኛዎቹ ሀገራት ሸሽቷል? የሚለውን "እየተሰራ ያለውን ስራ ያደናቅፋል" በሚል ከመግለጽ ተቆጥበዋል።
አቶ ዝናቡ ቱኑ በዚህ ወንጀል የተሳተፉ ተጠርጣሪዎችን ለሕግ የማቅረብ፣ ገንዘቡን የማስመለስ ዝርዝር መረጃዎችን ጊዜው ሲደርስ ይገለፃል በማለት ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
አሁን ባለው መረጃ ሀብቶቹን የማሸሽ ተግባራት ላይ ተሳትፈው የነበሩት የመንግሥት መዋቅር ውስጥ የነበሩና ተባባሪዎቻቸው ናቸው ያሉት አቶ ዝናቡ፣ "ሀብቱን የመዘበሩ አካላት ለህግ መቅረባቸው አይቀሬ ነው" ብለዋል።
አቶ ዝናቡ እነዚህን ግለሰቦች በሕግ ፊት አቅርቦ ለመጠየቅ የሚያስችል ጥናትና ማስረጃ እየተሰባሰበና እየተደራጀ መሆኑንም ጨምረው በመግለጽ "ማንም በዚህ ወንጀል የተሳተፈ ሳይጠየቅ አይቀርም" ብለዋል።
ይህ ስራ ከዚህ በፊት ተጀምሮ ቢቆይም ልምድ በማነስ ምክንያት የሚፈለገው ውጤት አለመምጣቱን በመግለጽም አሁን ግን ሀብት የማስመለስ ስትራቴጂ መቀረጹን ገልፀዋል። ይህንን ሊመራ የሚችል የስራ ክፍል መዋቀሩንም ኃላፊው ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ሀብት ማሸሽ በርካታ መልኮች አሉት ያሉት አቶ ዝናቡ፣" ከሀገር የወጡ ሀብቶች በተለያየ መልኩ ለወንጀል ተግባራት ውሏል፣ በሕገወጥ የወጡ ሀብቶችን ተመልሶ ሕጋዊ በማስመሰል የመጠቀም አዝማሚያ ነበር" ብለዋል።
መንግሥት ከገንዘብ ዝውውርና መሰል ተግባራት ጋር ከሚሰሩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመስራቱ የኢትዮጵያ ስም ከእነዚህ ሀገራት ተርታ እንዲሰረዝ ማድረጉን አቶ ዝናቡ ይናገራሉ።
"ፋይናንሻል አክሽን ታክስ ፎርስ" የተባለው ተቋም ኢትዮጵያ ሀብት ከሚሸሽባቸው ሀገራት ዝርዝር ተርታ ለመውጣት እየሰራችው ያለው ስራ የሚያስመሰግን ነው በሚል ስሟን ከሀብት ከሚሸሹባቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥ መሰረዙን ይናገራሉ።