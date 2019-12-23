በሞጣ በደረሰው ጥቃት 22 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለፀ
በምስራቅ ጎጃም ሞጣ ከተማቤተ እምነቶች ላይ ጥቃት አድርሰዋል የተባሉ 22 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር አያልነህ ተስፋዬ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በጥቃቱ የተጠረጠሩ 22 ሰዎች እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ማህበረሰቡ ጥፋተኞችን እየጠቆመ በመሆኑ ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል ተናግረዋል።
እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች እንደተያዙበት ቅደም ተከተል መሰረት ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ መደረጉን ጨምረው ገልፀዋል።
አዳዲስ በቁጥጥር ስር የሚውሉ ሰዎች በኖሩ ወቅት እንደ የተያዙበት ሰዓት ቅደም ተከተል ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ብለዋል።
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በሞጣ ከተማ ሁኔታዎች መረጋጋታቸውን የተናገሩት ዋና ኢንስፔክተር አያልነህ፣ በከተማዋም ያለው ጥበቃም መጠናከሩን ተናግረዋል።
ከክልሉ ፖሊስ ከልዩ ኃይል ጋር በመሆንም የሞጣ ከተማ ወደነበረችበት ለመመለስ እየተሰራ ነው ያሉት ኢንስፔክተር፣ የምርመራ ስራውም፣ የማረጋጋት ስራውም ሆነ ሕዝብ ለሕዝብ የማገናኘት ስራውን ጎን ለጎን እየሄዱ መሆናቸውንም አስረድተዋል።
ትምህርት ቤቶች፣ የመንግሥት ቢሮዎች ተከፍተዋል በማለት ምናልባት የተቃጠሉ ሱቆች አካባቢ ያሉት ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ወደ መደበኛው ሕይወቱ ተመልሷል ሲሉ አረጋግጠዋል።
አንዳንድ ግለሰቦች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በከተማዋ ግጭት ሊቀሰቀስ እንደሚችል ለከተማው ፖሊስ ጥቆማ ቢቀርብም ፖሊስ ጥቆማውን ቸል በማለቱ ጥፋት መድረሱን ይገልጻሉ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱም "ይህንን በማህበራዊ ሚዲያ የሚመላለሱ መረጃዎችን እኛም አይተናቸዋል፤ ነገር ግን ምንም በጽሁፍም ሆነ በቃል ተደራጅቶ የቀረበ ጥቆማ አልነበረም" ብለዋል።
አርብ ማምሻውን በአማራ ክልል፣ በምሥራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ የሚገኘው ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን፣ ጀሚዑል ኸይራት ታላቁ መስጊድ እና አየር ማረፊያ መስጊድ ላይ ቃጠሎ መድረሱን የአካባቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ሆቴሎች እንዲሆም ሌሎች የንግድ ተቋሞች ላይም ጉዳት መድረሱንም በስልክ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎቹ ገልጸውልናል።
የአማራ መገናኛ ብዙኃን፤ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሰኢድ አሕመድን ጠቅሶ እንደዘገበው ደግሞ አራት መስጊዶች የተቃጠሉ ሲሆን፤ የሙስሊሞች ሱቆችና ድርጅቶችም ተዘርፈዋል።
የኢትዮጵያ ሐይማኖት ጉባኤ አባላትና የአማራ ክልል ሐይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባላት ሞጣ ከተማ ላይ የደረሰውን አውግዘው ወደ ስፍራው በማቅናት ከነዋሪዎች ጋር እንደሚወያዩና የተለያዩ ድጋፎችን እንደሚያደርጉም አስታውቀው ነበር።