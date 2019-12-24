አሜሪካ አነፍናፊ ውሾቼ 'ነጡ፤ ገረጡብኝ' በሚል ወደ ግብጽና ጆርዳን ላለመላክ ወሰነች
አሜሪካ ፈንጂ አነፍናፊ ውሾችን ወደ ጆርዳንና ግብጽ ላለመላክ ወሰነች። እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው በቸልተንነት የተነሳ በርካታ ውሾች ከሞቱ በኋላ ነው ተብሏል።
"በተልዕኮ ላይ ያለ የየትኛውም ውሻ ሞት ልብ ይሰብራል" ያሉት የአሜሪካ ውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ናቸው።
በመስከረም ወር የወጣ አንድ ሪፖርት ይፋ እንዳደረገው በጆርዳን፣ ግብጽና ሌሎች ስምንት ሀገራት ለግዳጅ ከተላኩ ከ100 በላይ አነፍናፊ ውሾች በቸልኝነትና እንክብካቤ መጉደል የተነሳ መጎሳቆላቸወን አሳይቷል።
የአሜሪካ አነፍናፊ ውሾች የጸረ ሽብር ፕሮግራሙን ለመደገፍ የተሰማሩ ናቸው። ጆርዳንም ሆነች ግብጽ በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ አስተያየታቸውን አልሰጡም።
አሜሪካ ጊዜያዊ እገዳዋን ይፋ ያደረገችው ሰኞ እለት ሲሆን የአሜሪካ ውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት እንዳስታወቀው እርምጃው የተወሰደው ተጨማሪ ሞትን ለመከላከል ነው።
ውሾቹ " ከሌሎች ሀገራት ጋር በመሆን የምናደርገውን የጸረ ሽብር ተግባር በመደገፍና የአሜሪካውያንን ሕይወት በመታደግ ረገድ ቁልፍ ሚና አላቸው" ብለዋል ባለስልጣኑ።
ባለስልጣኑ አክለውም በጆርዳንና ግብጽ ያሉት ውሾች ለጊዜው በዚያው ይቆያሉ ብለዋል።
የአሜሪካ ውጪ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው እ.ኤ.አ. በ2017 አንድ ውሻ በጆርዳን በከፍተኛ ሙቀት ምከንያት ህይወቱ አልፏል።
ሌሎች ሁለት ውሾች ደግሞ " ክፉኛ ታመው ወደ አሜሪካ ተመልሰዋል" ይላል ሰነዱ።
• 'ሕዝቤ ሆይ! እባክህ ውሻ አትብላ'፡ ቪየትናም
• "በዓይን የሚታይ የእምቦጭ አረም ወደ ሚቀጥለው ዓመት እንዳይተላለፍ እናደርጋለን"
የአሜሪካ ባለሰልጣናት እንዳሉት ከሆነ ውሾቹ ተጎሳቁለውና ክብደታቸው ቀንሶ ስለነበር ጤንነታቸው እስኪመለስና እስኪያገግሙ ድረስ እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነው።
በቅርቡ የወጣ ሌላ ሪፖርት እንደሚያሳየው ደግሞ ወደ ጆርዳን ከተላኩ ውሾች ሁለቱ "ተፈጥሮአዊ ባልሆነ ምክንያት" ሞተዋል።
የፈረንሳዩ የዜና ወኪል እንደዘገበው ከሆነ አንዱ ውሻ በከፍተኛ ሙቀት ሌላኛው ደግሞ የፖሊስ አባል በረጨው የተባይ ማጥፋያ ምክንያት ሞተዋል።
በርካታ አነፍናፊ ውሾች ከአሜሪካ ወደ ጆርዳን የሚሄዱ ሲሆን 100 ያህሉ ደግሞ በመከከለኛው ምስራቅ ሀገራት ተሰማርተው ይገኛሉ።
የአሜሪካ ሪፖርት እንደሚያሳየው ወደ ግብጽ ለግዳጅ ከተላኩ ውሾች አስር ያህሉ በሳንባ ካንሰር፣ በከፍተኛ ሙቀት እንዲሁም በተቀደደ የሽንት ፊኛ ምክንያት ተልእኳቸውን መፈፀም አቅቷቸዋል።