ጃኖ ባንድ በኤርትራ እንዳይዘፍን የተደረገው ሙዚቃ አለ?
ወደ ኤርትራ የሙዚቃ ሥራዎቹን ለማቅረብ ከተጓዘው የባህል ቡድን መካከል አንዱ የሆነው ጃኖ ባንድ መድረክ ላይ ሥራውን እያቀረበ እያለ እንዲያቋርጥ መደረጉን በተለያዩ የማኅበራዊ መገናኛ ብዙኀን ሲገለጽ ተሰምቷል።
የሙዚቃ ባንዱ ሥራውን እንዲያቋርጥ የተደረገው 'ይነጋል' የሚለውን ሥራውን እያቀረበ እያለ እንደሆነ የተገለፀ ሲሆን፤ ይህ የሆነውም በምጽዋ ከተማ በነበረው የሙዚቃ መድረክ ላይ ነው የሚል ነገር ተሰምቷል።
የባንዱ አባል የሆነው ሳሙዔል አሰፋ ለቢቢሲ እንደገለፀው "ይህ አሉባልታ ሐሰት ነው"።
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ምጽዋ በነበረን የሙዚቃ መድረክ ላይ በርካታ ሙዚቀኞች ሥራቸውን አቅርበዋል የሚለው ሳሙዔል፣ ከእነርሱ በፊት የነበሩት ድምጻውያን ረዥም ሰዓት በመውሰድ ሥራቸውን ማቅረባቸውን ይናገራል።
ባንዱ ወደ መድረክ ሲወጣ፣ ያላቸው ሰዓት አጭር ስለሆነ ሙዚቃ እንዲቀንሱ እንደተነገራቸው በማስታወስም፤ ከያዙት 19 ሥራ 13ቱን ማቅረባቸውን ለቢቢሲ አስረድቷል።
" 'ይነጋል' የሚለውን ስራችንን አቅርበን 'ዳሪኝ' የሚለውን ጀምረን እያለ እንድናቋርጥ ተነግሮናል። ምክንያቱም የነበርንበት አካባቢ ከመሸ በኋላ [በከፍተኛ ድምጽ] መረበሽ ስለማይቻል እንደሆነ ተነግሮናል" ብሏል።
ሳሙዔል አክሎም ሙዚቃቸውን ባቀረቡበት ስፍራ ሁሉ የሕዝቡ አቀባበል ደስ ይል እንደነበር በማስታወስ እነርሱም በሕዝቡ አቀባበልና በሥራቸው ደስተኛ እንደነበሩ ገልጿል።
የኢትዮጵያ የሙዚቃ ልዑክ ወደ ኤርትራ ያቀናው ባለፈው ሳምንት ታኅሣሥ 6 ቀን 2012 ዓ. ም. ሲሆን ከስድሳ በላይ አባላትን ይዟል።
የኢትዮጵያ የባህል ቡድን በኤርትራ ሦስት ከተሞች የሙዚቃ ትርዒቱን እንደሚያቀርብ ቀድሞ የተነገረ ቢሆንም በምጽዋና በአስመራ ብቻ ማቅረቡን ለማወቅ ችለናል።
ልዑካኑ ከውጭ ጉዳይ፣ ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴሮች፣ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር፣ ከታዋቂ ድምፃውያንና ከጃኖ ባንድ የተወጣጡ ነበሩ።
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የኤርትራ ስፖርትና ባህል ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ዘመዴ ተክሌ ለኤርትራ መገናኛ ብዙኀን እንዳሉት "በሁለቱ አገራት የሚደረገው የባህልና የኪነ ጥበብ ልውውጥ የሁለትዮሽ ግንኙነት በማዳበርና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ይረዳል።"
ኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ወ/ሮ ብዙነሽ መሰረት በበኩላቸው፤ ይህ ጉብኝት ባለፈው በኤርትራ የባህል ቡድን የተጀመረው ቀጣይ ምዕራፍ እንደሆነ በመግለጽ በሁለቱ አገራት መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከዚህ ባላይ ሊያድግና ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል ብለዋል።
ቡድኑ የሙዚቃ ሥራውን በአስመራ፣ ምጽዋ ያቀረበ ሲሆን፤ በዛሬው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ከዚህ በፊት የኤርትራ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ባህርዳር፣ አዳማ፣ ሀዋሳ እንዲሁም አዲስ አበባ የሙዚቃ ሥራዎቹን ማቅረቡ ይታወሳል።