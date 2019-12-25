የዘረፈውን ገንዘብ 'መልካም በዓል' እያለ የበተነው አዛውንት በቁጥጥር ስር ዋለ
አንድ እንደ ገና አባት ጢሙን ያጎፈረ አዛውንት ከሁለት ቀን በፊት ባንክ ከዘረፈ በኋላ ገንዘቡን ለመንገደኞች 'መልካም ገና' እያለ ማርከፍከፉ ተሰማ።
ፖሊስ እንዳለው "ነጭ ጢማም አዛውንት" ሰኞ ምሳ ሰዓት ላይ በኮሎራዶ አካዴሚ ባንክን ዘርፏል።
የአይን ምስክር ሆነው የቀረቡት ዲዮን ፓስካል ለኮሎራዶ የመገናኛ ቡዙኀን ሁኔታውን ሲያስረዱ "ባንኩን ዘርፎ ከወጣ በኋላ ገንዘቡን በየአቅጣጫው አርከፈከፈው" ብለዋል።
"መልካም ገና እያለ ገንዘቡን ከቦርሳው እያወጣ በተነው።"
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ምስክሩ አክለውም ግለሰቡ በአቅራቢያ ወደሚገኘው ስታርባክስ የቡና መሸጫ በመሄድ በቁጥጥር ስር እስኪውል ድረስ መጠበቁን ይናገራሉ።
በወቅቱ በዚያ መንገድ ላይ እግር ጥሏቸው የተገኙ መንገደኞች እጃቸው የቻለውን ያህል ሰብስበው አልወሰዱም። ይልቅስ አንድ ሁለት ብለው ቆጥረው ለተዘረፈው ባንክ መመለሳቸው ታውቋል።
የኮሎራዶ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ግለሰብ ስሙ ዴቪድ ዋይን ኦሊቨር እንደሚባል ገልጾ እድሜው 65 ነው ካለ በኋላ፤ ማንም አልረዳውም ወንጀሉን ብቻውን ነው የፈፀመው ብሏል።