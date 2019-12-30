በምስራቅ ሐረርጌ የቢላል መስጂድንና ራጉዔል ቤተክርስትያንን የሚያሰሩት ካህን
መላዕከ ሕይወት ቆሞስ አባ አክሊለ ማርያም፣ በምስራቅ ሐረርጌ በቀርሳ ወረዳ የላንጌ ቅዱስ ራጉዔል ቤተክርስትያንና የቢላል መስጂድን ያሰራሉ። የአገልግሎት ስፍራቸው በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሰንዳፋ በኬ ማርያም መሆኑን የሚናገሩት ካህን በምስራቅ ሐረርጌ የሚገኝ መስጂድንና ቤተክርስቲያንን በእኩል ቆመው ያሳንጻሉ።
የሚያገኛቸውን ሙስሊምና ክርስቲያን በእኩል ለቤተ እምነቶቹ ማሰሪያ ሲጠይቁ ግር ይል ይሆናል። እርሳቸው ግን ታሪክ አጣቅሰው ከቅዱሳት መጻህፍት አመሳክረው እርሳቸው ተግባር የሁሉም ምዕመናን፤ በሙስሊሙም በክርስቲያኑም ወገን፤ መሆን እንዳለበት ያስተምራሉ።
ከምስራቅ ሐረርጌ መምጣታቸውን የሚሰማ የመጀመሪያ ጥያቄው በአካባቢው የሚገኙ ክርስትያኖችና ቤተ ክርስትያናት ሁኔታን ነው። እርሳቸው ደግሞ የላንጌ አካባቢ ሕዝብን ፍቅር ተናግረው አይጠግቡም።
• በመስጅዶች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት የሚያወግዙ ሰልፎች ተካሄዱ
በ2007 ዓ.ም ሐረር የቁልቢ ገብርዔል ገዳምን ለመሳለም በሄዱበት ወቅት ከቁልቢ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኘውን የላንጌ ቅዱስ ራጉዔል ቤተክርስትያን መመልከታቸውን ያስተውላሉ።
በአካባቢው ያሉ ክርስትያኖች ኑሯቸው ከእጅ ወዳፍ መሆኑን አካባቢው ዝናብ አጠር በመሆኑ የዓመት ቀለባቸውን በአመት አንዴ የሚጥለውን ዝናብ ጠብቀው እንደሚያመርቱ ይረዳሉ።
የአካባቢው ክርስትያኖች የሚያመልኩበት ቤተክርስትያን ደግሞ እርጅና ተጭኖት እየፈረሰ ነው። ስለዚህ እዚያው ቆይተው ለማሰራት ይወስናሉ። በዚያ ቆይታቸው በከተማዋ ውስጥ የሚገኘውን ላንጌ ቢላል መስጂድ ተመለከቱ።
የቤተክርስቲያኑም ሆነ የመስጂዱ መልክ የአካባቢው ማህበረሰብን ይመስላል። የገንዘብ አቅም በሌለበት አካበባቢ ቤተ እምነቶችም ድሃ ናቸው። ሲፈርሱ የሚያስጠግን ቢያዘሙ የሚያቀና ይቸግራል።
አባ አክሊለ ማርያም የላንጌ ቅዱስ ራጉዔል ቤተክርስትያንን አዲስ አበባና አካባቢዋ ከሚገኙ ክርስትያን ወገኖች ገንዘብ በመጠየቅ እያሰሩ ግንባታውም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ መሆኑን አስተዋሉ።
አንድ ዓመት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ በ500 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈው የቤተክርስትያን ሕንጻ እንዲሁም በቅጽር ግቢው ውስጥ ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውሉ ሕንጻዎች ተሰርተዋል።
ይህንን እያሰሩ በቅርብ ርቀት የሚገኘው የቢላል መስጂድን ተመለከቱ። መስጂዱ በሚገባ አልታነጸም። እድሳት ይፈልጋል። በአካባቢው የሚገኙ ሙስሊሞችን አገኙ።
በአካባቢው ያሉ ሙስሊም ወገኖች ኑሮ ከክርስቲያን ወንድሞቻቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። ክርስትያኖችና ሙስሊሞች በአካባቢው በተመሳሳይ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ነው የሚኖሩት። ሁለቱም ሰማይ ቀና ብለው አይተው፣ መሬት የሰጠቻቸውን ለቅመው የሚኖሩ አርሶ አደሮች ናቸው።
• "በጎጃም ማርያም ቤተክርስቲያን ለመስጊድ 3ሺ ብር ረድታለች' ተባልኩኝ" ሐጂ ዑመር ኢድሪስ
አባ አክሊለ ማርያም ሰዎች ለእናንተ እንዲያደርጉላችሁ የምትሹትን፣ እናንተም አድርጉላቸው የሚለውን መንፈሳዊ ቃል በመከተል እርሳቸውም መስጂዱን ለማሰራት መወሰናቸው ይናገራሉ።
የቅዱስ ራጉዔል ቤተክርስቲያን በእምነበረድ ታንጾ ከጎኑ የቢላል መስጂድ በእድሳት እጦት አዝሞ ማየት አልሆነላቸውም።
በእምነት ክርስትያን ቢሆኑም ከክርስትና አስተምህእሮ መካከል አንዱ የሆነው የሰው ልጅን በሙሉ በእኩል ማገልገል በመሆኑ መስጂዱንም ለማሰራት መወሰናቸው ይናገራሉ።
በዚህም የተነሳ ለመላው የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ማመልከቻ በመጻፍ ለሙስሊም ወንድሞችም መስጂድ ለማሰራት እንደሚፈልጉ ጠየቁ።
የእስልምና ጉዳዮችም እንዲህ አይነቱ ተግባር በኢትዮጵያ ውስጥ እስልምና በገባ ወቅት የነበረ መሆኑን በማስታወስና በማድነቅ የድጋፍ ደብዳቤ ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች እንደጻፉላቸው ይናገራሉ።
ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች በበኩሉ በአዲስ አበባ ለሚገኙ መስጂዶች በአጠቃላይ የድጋፍ ደብዳቤ ከጻፈላቸው በኋላ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ገንዘብ ማሰባሰባቸውን ይናገራሉ።
አባ አክሊለ እንደሚናገሩት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከአዲስ አበባየሙስሊም ማህበረሰብ በተሰበሰበ ገንዘብ በላንጌ የሚገኘው መስጂድን መሰረት የማስገንባት ስራ ተከናውኗል።
ይህንን ተግባራቸውን ማከናወን የጀመሩት መስከረም 2011 ላይ ሲሆን ደብዳቤ ተጽፎላቸው ወደ ስራ የገቡት ደግሞ ጥቅምት 2 2011 መሆኑን ያስታውሳሉ።
እርዳታ የማሰባሰብ ስራውን የጀመሩት ፒያሳ ከሚገኘው ኑር መስጂድ መሆኑን የሚናገሩት አባ አክሊለ፣ የመስጂዱ የበላይ ጠባቂና አስተዳዳሪ ኡስታዝ መንሱር ከፍተኛ ድጋፍ እንዳደረጉላቸው ይገልፃሉ።
• ሁለት እምነቶችን በአንድ ጣራ ለአስርታት ያሳደሩ ጥንዶች
አባ አክሊለ በላንጌ የሚገኘውን መስጂዱን ሲያሰሩም ሆነ ቤተክርስቲያኑ ሲያስገነቡ በእኩል ክትትል እንደሚያደርጉ ገልፀው ቤተክርስቲያኑ ፎቅ ስለሆነ መስጂዱም ፎቅ መሆን አለበት በሚል ሀሳብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
መስጂዱ የምድር ቤት ግንባታው ተሰርቶ ማጠናቀቁንና የላይኛውን ክፍል ግንባታ ለማስጀመር ገንዘብ አጥሮ በድጋሚ የደጋፊዎችን ድጋፍ ለመጠየቅ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጪ ከሚገኙ የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ገንዘብ እያሰባስቡ እንደሆነ ይናገራሉ።
እርሳቸው ክርስቲያን ሆነው መስጂዱን ለማስገንባት በእምነት ገንዘባቸውን የሚሰጡ ሙስሊሞች መኖራቸው የሚያሳየው ምን እንደሆነ አባ አክሊለ ሲናገሩ፣ ዛሬም በሕዝቦች መካከል ያለ መተሳሰብና አብሮ የመኖር ባህል ጠንካራ መሆኑን ነው ይላሉ።
ለሰሚም ሆነ ለተመልካች የእርሳቸው ድርጊት ኢትዮጵያና እስልምና ያላቸውን ግንኙነት እንደሚያሳይ በመግለጽ፣ ሙስሊሞች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ወቅት የተደረገላቸው መልካም አቀባበል ለዛሬይቱ ኢትዮጵያ በርካታ ትምህርት እንደሚሰጥ ያስረዳሉ።
በኃይማኖትም መጻህፍት ያለው መንፈሳዊ ቃል ብቻ ሳይሆን ሕብረተሰቡ በመኖር የገነባነው መዋደድና አብሮ የመኖር ባህል ለዚህ ተግባር ጠንካራ አጋዥ እንደሆናቸው ይናገራሉ።
በድርጊታቸው የሚያገኟቸው ሰዎች ደስተኛ መሆናቸውን በማንሳትም እርሳቸውም በሙስሊም ወንድሞቻቸው ተግባር ልባቸው መነካቱን ይገልጻሉ።
"ሰው ሊደሰት የሚችለው ሰውን ሲያገለግል ነው" በማለት በመስጂድ የሚያደርጉትም አገልግሎት ደስታን እንደሚሰጣቸው ያስረዳሉ።
"ምንም እንኳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ብሆንም ለአንድ ሐይማኖት ብቻ ብቆም እግዚአብሔርን ራሱ ያሳፍረዋል" በማለት ሁሉን በእኩል ማገልገል ተገቢ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ።
በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አባል የሆኑት ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ስለካህኑ ጠይቀናቸው ሲናገሩ "በካህኑ ጥያቄ መሰረት የድጋፍ ደብዳቤ ጽፈንላቸዋል። እስካሁንም ከመቶ ሺህ ብር በላይ ለመስጂዱ ግነባታ ተሰብስቧል" ብለውናል።የእርሳቸውንም ተግባር በተመለከተ ሲያስረዱ የእርሳቸው ድርጊት የሚያሳየን ሁሌም ሕዝቡ አንድ መሆኑን ነው ብለውናል።
በምስራቅ ሐረርጌ በቀርሳ ወረዳ የላንጌ ቅዱስ ራጉዔል ቤተክርስቲያን ባለሁለት ፎቅ ሕንፃው ማለቁን፣ ቤተክርስቲያኑም ጉልላቱ ላእ መድረሱን አትሩም መሰራቱን ይናገራሉ። መስጂዱም አልቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ ጠንክረው እንደሚሰሩ የገልፃሉ።
ምስራቅ ሐረርጌ በቀርሳ ወረዳ እና በኩርፋ ጨለኬ ወረዳዎች የነበሩ ግጭቶችና ስጋቶችን በማንሳት በላንጌ ህዝበ ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ጎን በመቆም አብሮ የመኖር ባህሉንና ትስስሩን ጠብቆ ይህንን ወቅት ማለፉን ያስረዳሉ።
በከተማው የሚገኙ ነዋሪዎችና ቤተክርስቲያናትን በጽኑ ተጋድሎ ከጥቃት መከላከላቸውን ይመሰክራሉ።