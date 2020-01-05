አልሸባብ በላሙ የአሜሪካና የኬንያ ጥምር ወታደራዊ ካምፕ ላይ ጥቃት ፈጸመ
ከአልቃይዳ ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንዳለው የሚነገርለትና መቀመጫውን በሶማሊያ ያደረገው አልሸባብ በደቡብ ምስራቅ ኬንያ ላሙ ከተማ የአሜሪካና የኬንያ ጥምር ወታደራዊ ካምፕ ላይ ጥቃት ፈጸመ።
አልሸባብ ጥቃቱን መፈጸሙን ከገለጸ በኋላ እርምጃው ከአሜሪካና ኢራን ቅራኔ ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ አስታውቋል።
የኬንያ መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ ኮሎኔል ፖል ንጁጉና እንደገለጹት አልሸባብ ጥቃቱን ሲያደርስ በወሰዱት የአጸፋ እርምጃ አራት የቡድኑ አባላት ተገድለዋል። በጥምር ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ በነበሩ ሌሎች ሰዎች ላይ ስለደረሰ ጉዳት ግን ምንም የተባለ ነገር የለም።
• ለናይሮቢው የሽብር ጥቃት አልሸባብ ኃላፊነቱን ወሰደ
• አሜሪካ በታሪኳ ከፍተኛ የጅምላ ግድያ የተፈጸመበት ዓመት አስመዘገበች
የአልሸባብ ወታደሮች በአሜሪካና በኬንያ ወታደሮች ጥቅም ላይ የሚውለውን ወታደራዊ ሰፈር ለመቆጣጠር በማሰብ ጥቃቱን እንደሰነዘሩ ቃል አቀባዩ አክለዋል። በአካባቢው የነበሩ የአይን እማኞች እንደገለጹት ደግሞ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምጽ የነበረ ሲሆን ከቆይታ በኋላ ደግሞ ከባድ የተኩስ እሩምታ ተከትሏል።
ከጥቃቱ ጋር ተያይዞ ጥቂት የነዳጅ ማጠራቀሚያ ቦቴዎች በመፈንዳታቸው ከባድ ፍንዳታና ጭስ አካባቢውን እንደሞላው ኮሎኔል ፖል ንጁጉና ገልጸዋል።
ሮይተርስ በበኩሉ አልሸባብን ጠቅሶ "ሰባት አውሮፕላኖችና ሶስት የወታደር መኪኖችን በጥቃቱ አውድመናል" ማለቱን ዘግቧል። ሮይተርስ አክሎም አውሮፕላኖች ሲቃጠሉ የሚያሳይ ምስል በአልሸባብ መግለጫ ላይ መመልከቱን ነገር ግን በገለልተኛ ወገን አለማረጋገጡን ጨምሮ ዘግቧል።
የአሜሪካ አፍሪካ ጦር (አፍሪኮም) አዛዥ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት በማንዳ ቤይ አየር ማረፊያ ላይ ጥቃት መድረሱን አረጋግጠዋል። ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነ በመግለጽም "መረጃዎች በዝርዝር እንደደረሱኝ አሳውቃለሁ" ብለዋል።
በአሜሪካ ወታደራዊ ስፍራ ላይ መሰል ጥቃት ሲደርስ ይሄኛው ሁለተኛው ነው። ባለፈው ዓመት ከሶማሊያዋ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ምዕራብ በኩል በምትገኘው ባለተጎድል ከተማ የአሜሪካና የሶማሊያ ወታደሮች በጋራ የሚጠቀሙት ወታደራዊ ካምፕ ላይ ጥቃት ተሰንዝሮ ነበር።
• በሞቃዲሾ በደረሰ ጥቃት ቢያንስ 76 ሰዎች ሞቱ
ባሳለፍነው አርብ ደግሞ በዝችው የኬያዋ ላሙ ከተማ አልሸባብ አድርሶታል በተባለ የመኪና ላይ ጥቃት ሶስት ሰዎች ሲሞቱ ሁለቱ ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚታወስ ነው።
ወደ ሞምባሳ በመጓዝ ላይ የነበረውን የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ አንድ ግለሰብ ካስቆመ በኋላ በርካታ ጥይቶችን እንዳርከፈከፈበት የአይን እማኞች ገልጸው ነበር።
ኬኒያ ወደ ሶማሊያ ጦሯን ያዘመተችው እ.አ.አ. በ2011 ሲሆን ለዚህም ምክንያቴ ነው ብላ የነበረው ከሶማሊያ ወደ ግዛቷ ድንበር እያቋረጡ የሚፈፀሙ ጥቃቶችና እገታዎች በመበራከታቸው ነበር።
በአሁኑ ሰዓት የኬኒያ ጦር በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር ስር ሲሆን በምዕራባውያን የሚደገፈውን የሶማሊያ መንግሥት በመደገፍ የሠላም ማስከበር ሂደቱን ይሰራል።