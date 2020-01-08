180 ሰዎችን የጫነ የዩክሬን ቦይንግ አውሮፕላን ኢራን ውስጥ ተከሰከሰ
የዩክሬን አየር መንገድ ንብረት ቦይንግ 737 አውሮፕላን 180 ሰዎችን እንዳሳፈረ ኢራን ውስጥ መከስከሱን የኢራን መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
የኢራን ቀይ መስቀል ማሕበር የተረፉ ሰዎች ይኖራሉ ብሎ መገመት አዳጋች ነው ብሏል።
የዩክሬን ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ አውሮፕላን ቴህራን ከሚገኘው ኢማም ኮሜይኒ አውሮፕላን ማረፊያ ከተነሳ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነው የተከሰከሰው።
አውሮፕላኑ ጉዞውን ወደ ዩክሬን ዋና ከተማ ኪዬቭ አድርጎ ነበር የተነሳው።
የአውሮፕላኑ አደጋ ከኢራንና አሜሪካ ውጥረት ጋር የሚያገናኘው ነገር ይኑር አይኑር እስካሁን የታወቀ ነገር የለም።
የአደጋ ጊዜ ሠራተኞች ወደ አደጋው ሥፍራ የተላኩ ሲሆን አውሮፕላኑ ከማረፊያው ብዙም ሳይርቅ ነው የተከሰከሰው ተብሏል።
ከአደጋው ጋር የተያያዙ ዜናዎች በጊዜ ሂደት ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።