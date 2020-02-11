የፔሌ ጤንነት እያሽቆለቆለ ነው
ስመ ገናናው የእግር ኳስ ተጫዋች ፔሌ፣ የጤንነት ሁኔታው በማሽቆልቆሉና ያለ ደጋፊ መንቀሳቀስ ባለመቻሉ የተነሳ ከቤቱ ለመውጣት ፈቃደኛ አለመሆኑን ልጁ ተናገረ።
የሶስት ጊዜ የአለም ዋነንጫ አሸናፊ፣ በስፋት የምንግዜም ምርጥ ተጫዋች ተብሎ የሚንቆለጳጰሰው ፔሌ ባለፈው ዓመት ወደ ሆስፒታል የተወሰደው በሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ምክንያት ነበር።
የ79 ዓመቱ ፔሌ ከዚህ ቀደም ጭኖቹ ላይ ችግር የነበረበት ሲሆን በዚህም የተነሳ በድጋፍ ለመንቀሳቀስ ተገድዶ ነበር። በቅርብ ጊዜያትም ወዲህም ወደህዝብ በቀረበባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ በ'ዊልቼር' ላይ ሆኖ ሲንቀሳቀስ ታይቶ ነበር።
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ልጁ ለግሎቦ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደተናገረው ከሆነ " በጣም በራስ መተማመኑ ቀንሷል፤ እንዲህ ሆኖ ማንም እንዲያየው ስለማይፈልግ ከሰው ጋር አይገናኝም" ብሏል።
ፔሌ በአለም ክብረወሰን የተመዘገበለት 1,281 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን በ21 ዓመት የተጫዋችነት ዘመኑ 1,363 ጊዜ በጨዋታ ላይ ተሳትፏል።
እንዲሁም ለብራዚል በተሳተፈባቸው 91 ጨዋታዎች 77 ጎሎችን ያስቆጠረ ምርጥ ተጫዋች ነበር።
የፔሌ የጤንነት ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አሳሳቢ እየሆነ የመጣ ሲሆን በ2015 የፕሮስቴት ቀዶ ህክምና አድርጓል። በወቅቱ በተደጋጋሚ ወደ ሆስፒታል የሄደ መሆኑም ይታወሳል።
" ልብ በሉ፤ ንጉሥ ነው፤ ምን ጊዜም ተጽዕኖ ፈጣሪ፣ ተምሳሌት የሚሆን ነው፤ ዛሬ ግን በአግባቡ መራመድ አይችልም" ብሏል ልጁ ለቴሌቪዥን ጣቢያው።
" በጣም በአስጊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው፤ ዳሌው ላይ ቀዶ ጥገና አድርጎ ነበር፤ በአግባቡ የማገገሚያ ሕክምና አልወሰደም። ስለዚህ መንቀሳቀስ ላይ ይቸገራል፤ ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ድብታ ፈጥሮበታል"