የህዳሴ ግድብ ድርድሮች ላይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ውይይት እየተካሄደ ነው
በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ በዋሽንግተን ለቀናት ሲካሄድ የነበረው የሶስቱ አገራት ስብሰባ ያለስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በተገኙበት ስላሉት ድርድሮች አካሄድ እና አቅጣጫ ውይይት በጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት በመደረግ ላይ ነው።
የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በፌስቡክ ገፁ እንዳስታወቀው ሚኒስትሮች፣ የተደራዳሪ ኮሚቴ አባላት፣ ምሁራን፣ ታዋቂ ግለሰቦች እና ሌሎችም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ግለሰቦችን ውይይቱ አካቷል ተብሏል።
• የህዳሴው ግድብ ድርድር ትኩረቱን ስቶ የውሃ ድርሻ ክፍፍል ላይ ሆኗል ተባለ
• በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስምምነት ላይ ሊያደርስ የሚችል ሰነድ በጋራ ማዘጋጀት እንዳልተቻለ ተገለፀ
ከሰሞኑ የኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የሕግና ቴክኒክ ባለሙያዎች በዋሽንግተን ረቂቅ ሰነድ ለማዘጋጀት ሲካሄድ የነበረው ውይይት ያለምንም ስምምነት መጠናቀቁን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ ማስፈራቸው የሚታወስ ነው።
የአሜሪካ መንግሥትና የዓለም ባንክ በታዛቢነት ይሳተፉበታል የተባለውን ይህን ድርድር ያለውጤት እንዲያበቃ ያደረገው ምክንያት ምን እንደሆነ አምባሳደር ፍጹም ያሉት ነገር የለም።
ቢቢሲ ለውይይቱ ቅርበት ካላቸው ባለሙያዎች እንደተረዳው ምንም እንኳን የሚካሄደው ውይይት በግድቡ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ዙሪያ እንዲሆን ኢትዮጵያ ጥረት እያደረገች ቢሆንም በግብጽ በኩል ድርድሩ የውሃ ድርሻ ላይ እንዲያተኩር ግፊት እያደረገች ነው ብለዋል።
በሱዳን በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ሲደረግ የቆየው የህዳሴ ግድብ ድርድር ትኩረቱን ስቶ ወደ ውሃ ድርሻ ክፍፍል ላይ መሄዱን እኚሁ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጭ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ሱዳን የአቋም ለውጥ አድርጋ ከግብጽ ጋር መወገኗን እንዲሁም አሜሪካ እና የዓለም ባንክ ለግብጽ መወገናቸውን በመጠቆም አሁን ላይ ጉዳዩ "4 ለ 1" ሆኗል በማለት ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና እየተደረገ መሆኑንም ምንጫችን ተናግረዋል።
• አል-ሲሲ በአባይ ጉዳይ ጦርነት መፍትሄ አይሆንም አሉ
• ግብጽ በአባይ ላይ ያለኝን መብት ለመከላከል ኃይሉም ቁርጠኝነቱም አለኝ አለች
በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና የድርቅ ማካካሻ ላይ የተዘጋጀውን ረቂቅ ሰነድም ኢትዮጵያ እንድትፈርም አሜሪካና የአለም ባንክ ጫና እያደረጉ መሆናቸውን እየተነገረ ነው።
ከዚህ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ማይክ ፓምፒዮ በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን፤ በዚህም ወቅት ጠቅላይ ሚነስትር ዐብይ አህመድ ጋር በረቂቅ ሰነዱ ላይ እንደሚወያዩ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ነው።