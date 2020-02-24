አብን በደሳለኝ ጫኔ (ዶ/ር) ምትክ በለጠ ሞላን ሊቀ መንበር አደረገ
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በደብረ ብርሃን ከተማ አንደኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባዔውን ቅዳሜ እና እሁድ ካካሄደ በኋላ አዳዲስ አመራሮችን መርጧል።
በዚህም መሠረት ጠቅላላ ጉባዔው ፓርቲውን ከምስረታው ጀምሮ በሊቀ መንበርነት ሲመሩት የቆዩትን ደሳለኝ ጫኔን (ዶ/ር) አንስቶ በምትካቸው ምክትላቸው የነበሩትን አቶ በለጠ ሞላን ሊቀ መንበር አድርጎ የመረጠ ሲሆን፤ አቶ ዩሱፍ ኢብራሂምን ደግሞ ምክትል ሊቀ መንበር አድርጎ ሾሟል።
ከቢቢሲ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ያደረጉት አዲሱ ሊቀ መንበር አቶ በለጠ ሞላ፣ በወርሃ ነሐሴ ይካሄዳል ተብሎ ከሚጠበው አጠቃላይ ምርጫ ጋር በተገናኘ ፓርቲው የበለጠ ዝግጅት ለማድረግ ያግዘዋል ተብሎ ስለታሰበ የተካሄደ የአመራር ለውጥ ነው ብለዋል።
"የተለየ ምክንያት የለውም፤ አስቸኳይ ጉባዔ ተጠርቶ ስብሰባ አድርገን ምርጫ እየመጣ ስለሆነ እስከዛሬ ከነበረን ዝግጁነት በላቀ ተዘጋጅተን ለመጠበቅ ፍላጎት ስለነበረን ከዚሁ አንፃር የተቃኘ ነው" በማለት አቶ በለጠ የአመራር ለውጥ ማድረግ ያስፈለገበትን ምክያት ያስረዳሉ።
አቶ በለጠ የቀድሞውን ሊቀ መንበር ደሳለኝ ጫኔን (ዶ/ር) "ጠንካራ መሪያችን ነበር" ሲሉ የገለጿቸው ሲሆን፤ የቀድሞ ሊቀ መንበር ወደፊት በፓርቲው ውስጥ ስለሚኖራቸው ሚና አስመልክቶ "አሁንም ከኋላ ሆኖ ሐሳብ በመስጠት፣ በአማካሪነት እና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆኖ ይቀጥላል" ብለዋል።
አቶ በለጠ የአመራር ለውጡን በማስመልከት "ሰላማዊ ሽግግር ነው ያደረግነው። በእርሱ ጥቆማም ነው ይህ ሽግሽግ የተካሄደው" ብለዋል።
በማኅበራዊ የመገናኛ ብዙሃን ላይ በፓርቲው አመራሮች ዘንድ ክፍፍል ስለመኖሩ አስተያየቶች መኖራቸውን የገለፁት አዲሱ የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ ሊቀ መንበር፤ አስተያየቶቹን ፍሬ የላቸውም ሲሉ ያጣጥሏቸዋል።
"ጥሩ መንፈስ ላይ ያለ ፓርቲ ነው። ለመጪውም ምርጫ ሰፊ ዝግጅት እያካሄደ ነው። ከዚህ ውጭ ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የሚናፈሱ ወሬዎች ምንጫቸው ከየት አንደሆነ አናውቅም" ብለዋል።
ፓርቲው ጠንካራ ሆኖ እንዳይወጣ የሚፈልጉ አካላት የሚያደርጉት ዘመቻ አካል ነው ሲሉም ጠንከር ብለው ተችተዋል።
የንቅናቄው ማዕከላዊ ኮሚቴ ለሁለት ቀናት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ 9 አባላት ያሉትን የፓርቲውን ሥራ አስፈጻሚ አመራሮችንም መርጧል።
ከእነዚህም መካከል ከሰኔ 15ቱ የከፍተኛ የመንግሥት እና የመከላከያ ባለስልጣናት ግድያ ጋር በተገናኘ በእስር ላይ የሚገኙትን አቶ ክርስቲያን ታደለን የሥራ አስፈጻሚ አባል እና የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አድርጎ መርጧል።
በዚህ ላይም አቶ በለጠ "አመራሮቻችን እና አባሎቻችን በዚህ ጉዳይ ውስጥ እንደሌሉበት ማንም ሰው ያውቃል፤ የፖለቲካ እስር ነው የተፈፀመባቸው" ብለዋል።
በታሳሪዎቹ ዙሪያ ከመንግሥት አካላት ጋር የተለያዩ ያልሰመሩ ውይይቶችን ማድረጋቸውን ጠቅሰው፤ አሁን ግን ከምርጫው መቃረብ ጋር በተያያዘ መንግሥት ለምርጫ የሚያስፈልገውን ፖለቲካዊ መነቃቃት ተገንዝቦ ይለቃቸዋል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረው አቶ ክርስቲያንም "አመራር ሆነው ይቀጥላሉ" ብለዋል።
በተጨማሪም በሽግሽጉ ምክንያት ፓርቲው የትግል አቅጣጫ አይቀይርም፤ ከወትሮው በበለጠ ግን ምርጫ ላይ አተኩሮ ይሰራል ብለዋል።