ኢትዮጵያ በዋሽንግተኑ የሕዳሴ ግድብ ድርድር ላይ አትሳተፍም ተባለ
ኢትዮጵያ በዋሽንግተን ቀጠሮ ተይዞለት በነበረው የታላቁ ሕሳሴ ግድብ ድርድር እንደማትሳተፍ ተገለጸ።
በአሜሪካ ዋሽንግትን ዲሲ ነገ እና ከነገ በስቲያ ሊካሄድ ታስቦ በነበረው ቀጣዩ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ድርድር ኢትዮጵያ እንደማትካፈል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቋል።
ምንም እንኳ የመጨረሻውን ድርድር ለማድረግና ስምምነት ላይ ለመድረስ ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም የውሃ፣መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር በግድቡ ጉዳይ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት አወያይቶ ስላልጨረሰ በመድረኩ ሊሳተፍ እንደማይችል አሳውቋል።
በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ የተካሄዱት ውይይቶች ያለስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ከ9 ቀናት በፊት በጠቅላይ ሚንስትሩ ጽ/ቤት ስላሉት የድርድር አካሄድ እና አቅጣጫ ላይ ውይይት መደረጉ ይታወሳል።
በዛ ውይይት ላይ ሚኒስትሮች፣ የተደራዳሪ ኮሚቴ አባላት፣ ምሁራን፣ ታዋቂ ግለሰቦች እና ሌሎችም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ ግለሰቦችን በውይይቱ ተሳትፈው ነበር።
ለመገናኛ ብዙሃን ዝግ በነበረው ውይይት ላይ ኢትዮጵያ በቀጣዩ የዋሽንግትን ስብሰባ እንደማትሳተፍ ስለመወሰኑ የታወቀ ነገር የለም።