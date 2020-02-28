የፈረንሳዩ ኩባንያ ኢትዮጵያ ውስጥ የፊልም ቻናል ሊከፍት ነው
የፈረንሳዩ የቴሌቪዥን ድርጅት ካናል + ኢትዮጵያ ውስጥ የራሱን ቻናል ከፍቶ ፊልሞችን ለማሳየት የሚያስችለውን ስምምነት ከድርጅታቸው ጋር መፈራረሙን የኖላዊ ፊልም ፕሮዳክሽን ሥራ አስኪያጅ ሐኒ ወርቁ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የሚከፈተው ቻናል የተመረጡ የኢትዮጵያ ፊልሞች ብቻ የሚታዩበት መሆኑን የሚናገሩት ሥራ አስኪያጇ፤ ለተወሰኑ ወራት አዳዲስ ፊልሞችን በመከራየት ለማሳየት መስማማታቸውን ገልፀዋል።
ሥምምነቱ የተለያዩ ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ መሆኑን የገለፁት ሥራ አስኪያጇ፤ ከፕሮዲውሰር ማኅበር ጋር በመሆን የሚታዩ ፊልሞችን የመምረጥ ሥራው እንደሚሠራ አስታውቀዋል።
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ሐኒ እንደሚሉት ይህ ስምምነት የፊልም ፕሮዲውሰሮችን እንዲሁም በፊልም ሥራ ላይ የተሳተፉ አካላትን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ አስረድተዋል።
"የሚታዩት ፊልሞች የሃገራችንን ገጽታ የሚገነቡ፣ ፊልሙ የደረሰበትን ደረጃ የሚያሳዩ ይሆናሉ" ያሉት ሥራ አስኪያጇ፤ ቻናሉ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያን ፊልም ብቻ እንደሚያሳይ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ ውስጥ ፊልሞች ገቢያቸውን የሚሰበስቡት በአብዛኛው በሲኒማ ቤቶች ከሚያሳዩት ነው የሚሉት የኖላዊ ፊልም ፕሮዳክሽን ሥራ አስኪያጅ፣ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሲገዙም በርካሽ ዋጋ ነበር ይላሉ።
ሥራ አስኪያጇ አክለውም እነዚህ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች እስከዛሬ ድረስ ፊልሞቹን ሲገዙ የባለቤትነት መብቱንም አብረው እንደሚወስዱ አስታውሰው፤ ተጠቃሚ አላደረገንም በማለት የነበረውን ክፍተት ያስረዳሉ።
ካናል ፕሉስ ግን ከዚህ በተለየ አዳዲስ ፊልሞችን ለስድስት ወር ብቻ የማሳየት ፈቃድ እንደሚወስድ አስረድተው የተሻለ ክፍያም ይከፍላል ብለዋል።
ከስድስት ወር በኋላ ፕሮዲውሰሩ ለፈለገው ጣቢያ የመሸጥ መብት ይኖረዋል ያሉት ሥራ አስኪያጇ "ይህንን ማስጠበቅ መቻል ትልቅ ድል ነው" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ፊልሞች በተለያየ መንገድ እንደሚሸጡ ያስታወሱት ሐኒ፤ በሲኒማ ቤቶች ማሳየት፣ በኦንላይን እንዲታይ ማድረግና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለተወሰነ ጊዜ መብቱን ወስደው እንዲያሳዩ ማድረግ እንደሚገኙባቸው አስረድተዋል።
ከዚህ በፊት ባለቤትነታቸውን አሳልፈው የተሸጡ ፊልሞች በጣቢያቸው እንደማይታዩ ገልፀው፤ ነገር ግን ለተወሰነ ጊዜ ብቻ በተለያዩ ጣቢያዎች ሲታዩ የነበሩ ካሉ ኮንትራታቸውን ከጨረሱ በጣቢያው ሊታዩ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
ካናል ፕሉስ በኢትዮጵያ ውስጥ የራሱን ቻናል ሲከፍት ኢትዮጵያዊ ስም የሚኖረው ሲሆን፤ ስምምነቱ በቴሌቪዥን ማሳየት ብቻ እንጂ ኦንላይን ሥርጭቱን እንደማይመለከተው ገልፀዋል።
ኖላዊ ፊልም ፕሮዳክሽን ከተመሠረተ 10 ዓመት የሆነው ሲሆን የተለያዩ ፊልሞችንና ዘጋቢ ፊልሞችን በመሥራት ይታወቃል።
ፕሮዳክሽኑ እንደ 'ይግባኝ' ያሉ ፊልሞችን ፕሮዲውስ በማድረግ ለሕዝብ ዕይታ ማብቃቱ ይታወሳል።
ካናል ፕሉስ ተቀማጭነቱን በፈረንሳይ ያደረገ የሚዲያ ተቋም ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ20 ሚሊየን በላይ ተከታዮች አሉት።