በጎንደር ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች ሲያከፋፍሉ ነበር የተባሉ 13 ካናዳዊያን ፍርድ ቤት ቀረቡ
የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን መድኃኒቶች ሲያከፋፍሉ ነበሩ የተባሉ 13 ካናዳዊያን እና ሁለት ኢትዮጵያዊያን ፍርድ ቤት ቀረቡ።
15ቱ ግለሰቦች ጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 አካባቢ በሚገኝ ትምህርት ቤት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸውን መድኃኒቶች በመስጠት ላይ እያሉ ነው በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የጎንደር ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አየልኝ ታከለው ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት መድሃኒት የተሰጣቸው ሰዎች እና ትምህርት ቤቱ በሰጡት ጥቆማ ነው ተብሏል።
"ጥቆማውን መነሻ አድርገን የህክምና ባለሙያዎች እንዲያዩት እና እንዲያረጋግጡ አድርገናል። በትክክልም ጊዜው ያለፈበት መድኃኒት ለተማሪዎቹ እየሰጡ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ሰዎቹን በቁጥጥር ስር አውለናል" ሲሉ ኮማንደር አየልኝ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
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በርካታ መድኃኒቶች ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው ያሉት ኮማንደር አየልኝ፤ "እነዚህ መድኃኒቶች እስከ ስድስት ዓመት ድረስ ጊዜ ያለፈባቸው ናቸው" ብለዋል።
"ከዚህ በፊት በዋነኛነት እርዳታ የሚሰጡት አልባሳት እና የተለያዩ ነገሮችን ነበር። አመጣጣቸውም ይሄን ብለው ነው። ነገር ግን በተጨማሪ ይሄን ድርጊት አከናውነዋል" ሲሉም አክለዋል።
ኮማንደር አየልኝ እንደተናገሩት፤ ተጠርጣሪዎቹ ተማሪዎቹ በሚነግሯቸው የህመም ምልክቶች እና 'እንዲህ ዓይነት ህመም አለብን' ሲሏቸው ያለምንም መመርመሪያ መሣሪያ እና ቴክኖሎጂ መድኃኒት ሰጥተዋል ተብሏል።
መድኃኒቶቹን ወስደው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ስለመኖራቸው ሲጠየቁም "መድኃኒቱን የወሰዱ ሰዎችን የጤና ሁኔታ ምርመራ ማድረግ ያስፍልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ጉዳት ላይኖር ይችላል። ከጊዜ በኋላ ግን ጉዳት ሊያመጣ ይችላል። እሱን ሙያተኛ የሚያስቀምጠው ይሆናል" ሲሉ መልሰዋል።
ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን የተናገሩት ኮማንደሩ፤መምርማሪ ፖሊሶች ለተጨማሪ ምርመራ ያቀረቡትን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ተቀብሎታል።
በዚህም የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ የተሰጣቸው ሲሆን፤ እስከዚያው በማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ተወስኗል።