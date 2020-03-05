ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ለቅስቀሳ የመደቡት ማይክል ብሉምበርግ ከአሜሪካ ምርጫ ራሳቸውን አገለሉ
ለምርጫ ቅስቀሳቸው ረብጣ ዶላሮችን የመደቡት ቱጃሩ ማይክል ብሉምበርግ ከ2020 የአሜሪካ ምርጫ ራሳቸውን አገሉ።
ብሉምበርግ፤ «ከሶስት ወራት በፊት ትራምፕን ለመፈንገል የፕሬዝደንታዊ ምርጫ ፉክክሩን ተቀላቀልኩ። ዛሬም በተመሳሳይ ምክንያት ራሴን ከምርጫው አግልያለሁ» ሲሉ መግለጫ አውጥተዋል።
የኒውዮርክ ከተማ የቀድሞ ከንቲባ የነበሩት ብሉምበርግ ከገዛ ካዝናቸው አውጥተው ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ገደማ ለምርጫ ቅስቀሳ እንደመደቡ ተሰምቷል።
የዴሞክራት ፓርቲ ዕጩ ለመሆን ሲወዳደሩ የነበሩት ብሉምበርግ ይሁንታቸውን ተቀናቃኛቸው ለነበሩት ጆ ባይደን ሰጥተዋል።
«ሁሌም እንደማምነው ትራምፕን ለመርታት አንድ ላይ አብሮ ትክክለኛውን ሰው ማገዝ ያሻል። ትላንት በተካሄደው ምርጫ እንዳየነው ጓደኛዬ እና ምርጡ አሜሪካዊ ጆ ባይደን ትክክለኛው ሰው ነው» በማለት በመግለጫቸው አትተዋል።
እስከ ፈረንጆቹ ጥር ወር መጨረሻ ድረስ ብሉምበርት ለምርጫ ቅስቀሳ 409 ሚሊዮን ዶላር አውጥተዋል። በያዝነው ወርም ቢሆን መጠኑ ያልታወቀ በርካታ ገንዘብ አፍሰዋል ይላሉ ተንታኞች።
አሜሪካዎች ሱፐር ቲዩስደይ እያሉ በሚጠሯት ማክሰኞ ትራምፕን የሚገጥመውን ዕጩ ለመለየት በተካሄደ ምርጫ፤ ከ14 ግዛቶች ማይክል ብሉምበርግ አንድም ግዛት ማሸነፍ አልቻሉም።
በተቃራኒው ጆ ባይደን 10 ግዛቶችን በማሸነፍ ከትራምፕ ጋር አንገት ለአንገት ለመተናነቅ እያሟሹ ነው። ከ14ቱ ግዛቶች ብዙ ሕዝብ ይኖርባቸዋል የሚባሉት ቴክሳስና ካሊፎርኒያ ናቸው። ቴክሳስን ከበርኒ ሳንደርስ እጅ የቀሙት ባይደን የዴሞክራቶች ተወካይ ሳይሆኑ አይቀርም እየተባለ ነው።
ነገር ግን አሁንም የምርጫ ውጤቷ ይፋ ያልሆነው የካሊፎርኒያ ግዛት ወሳኝ ናት። በርኒ ሳንደርስ የካሊፎርኒያ አሸናፊ ሊሆኑ ይችላሉ እየተባለ ነው።
በሱፐር ቲዩስደይ ምርጫ አሜሪካውያን ለዋናዎቹ ዕጩዎች ሳይሆን ለተወካዮቻቸው ነው ድምፅ የሚሰጡት። የየግዛቶች የተወካዮች ብዛት ደግሞ ይለያያል። ቴክሳስና ካሊፎርኒያ በርካታ ተወካዮች ስላሏቸው ነው ተፈላጊ የሆኑት።
አሁን ፍጥጫው በጆ ባይደንና በርኒ ሳንደርስ መካከል ነው። የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝደንት ለመሆን የተወዳደሩት ኤልዛቤት ዋረን ሆኑ የበርካታ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ባለቤቱ ብሉምበርግ ከጨዋታው ውጪ ሆነዋል።