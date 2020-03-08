ኮሮናቫይረስ፡ የቫይረሱ ሥርጭትና ጥፋት እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ
በየዘመኑ ወረርሽኞች የሚሊዮኖችን ሕይወት ቀጥፈዋል። ሕክምና በዘመነበት ዘመን በመፈጠራችን በሽታዎች እንደተፈለፈሉ በአጭሩ ስለሚቀጩ የቀድሞ ትውልድ ወረርሽኝ እንደሚያስጨንቀው እኛን ላያስጨንቀን ይችላል።
ኮሮናቫይረስ ግን አሁን ዓለምን ሰቅዞ ይዟል። አገራት ምጣኔ ሐብታቸው ብርክ ይዞታል። የዓለም 'የምርት ፋብሪካ' የምትባለው ቻይና እንኳን ኮሮና ፍዳዋን እያበላት ነው።
የዩናይትድ ኪንግደምን ሕዝብ የሚልቀውን የሁቤ ግዛት ነዋሪ ከቤትህ ንቅንቅ እንዳትል ብላዋለች። ይህ አምራች ሕዝብ ቤቱ ሲቀመጥ ቻይና በድምሩ የምታጣው ገንዘብ ስፍር ቁጥር የለውም።
ለመሆኑ እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ኮሮናቫይረስን በተመለከተ ምን መረጃ አለ?
- እስካሁን ቫይረሱ ሰተት ብሎ ገብቶባቸዋል የተባሉት የዓለም አገራት 93 ደርሰዋል።
- እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 101ሺ 927 አልፏል።
- ከዚህ ቁጥር ውሰጥ 80ሺ 813 የተመዘገበው በቻይና ነው።
- በቻይና የሟቾች ቁጥር 3073 አልፏል።
- ከቻይና ውጭ የሟቾች ቁጥር 413 አልፏል።
- ቫቲካን፣ ሰርቢያ፣ ስሎቫኪያ፣ ፔሩ፣ ካሜሮን እና ቶጎ ከሰሞኑ የተቀላቀሉ ናቸው።
- ኔዘርላንድስ አርብ ዕለት በኮሮናቫይረስ የመጀመርያውን ሰው አጥታለች።
በሰሜን ጣሊያን ሎምባርዲ አውራጃ 16 ሚሊዮን ሰዎችን ተገለው እንዲቀመጡ አድርጋለች። በዚያች አካባቢ አይደለም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሰርግና ቀብር እንኳ በሰዎች ስብስብ መሀል እንዳይከወን ተወስኗል። ይህ ደንብ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑትን ሚላንና ቬነስን ይመለከታል።
- በጣሊያን የሞቱት 230፣ በቫይረሱ የተጠቁ ደግሞ 5883 ደርሰዋል።
- ኒውዯርክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች። እዚያ ተያዙ የተባሉት ሰዎች 76 ደርሰዋል።
- በፕሪምየርሊግ ተጨዋጮች እርስ በርስ እንዳይጨባበጡ ተወሰኗል።
- የእንግሊዝ ፓርላማ አባላትም መጨባበጡን እርግፍ አድርገው ትተውታል።
- በኢራን የተያዙ ሰዎች ቁጥር 6ሺ ሲሆን ሟቾች 145 ደርሰዋል። ይህ ቁጥር እርግጡ ግን ከዚህ በብዙ እጥፍ እንደሚሆን ይጠረጠራል።
- እስራኤል 1ሺ 200 መቶ ወታደሮችን ገለል ባለ ሥፍራ እንዲሆኑ ወስናለች።
- በዩናይትድ ኪንግደም በቫይረሱ የተያዙት 206 ደርሰዋል። የሞቱት እስካሁን 2 ብቻ ናቸው።
- የካቶሊኩ ጳጳስ የእሑዱን ጸሎት የሚመሩት በቀጥታ የቪዲዮ ሥርጭት ነው ተብሏል። የሰዎችን ስብስብ ለማስቀረት።
- ቫይረሱ የዓለም ትንሽዋን አገር ቫቲካንንም አልራራላትም።