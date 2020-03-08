የአል-ሻባብ ቁልፍ ሰው ሶማሊያ ውስጥ በአየር ድብደባ ተገደለ

  • 8 ማርች 2020
የአል-ሻባብ ቁልፍ ሰው በአየር ድብደባ ተገደለ Image copyright AFP

የአል-ሻባብ ከፍተኛ አመራር ባሽር ቆርጋብ፤ ሶማሊያ ውስጥ በደረሰበት የአየር ድብደባ መገደሉን የሶማሊያ ብሔራዊ ራድዮ ጣብያ ዘግቧል።

በግሪጎሪ አቆጣጠር 2008 ላይ አሜሪካ ባሽር ሞሐመድ ቆርጋብ ያለበትን ለጠቆመ 5 ሚሊዮን ዶላር እሸልማለሁ ብላ መግለጫ ማውጣቷ አይዘነጋም።

ዩናይትድ ስቴትስ ሶማሊያ ውስጥ የአል-ሻባብ አባላትን ዒላማ ያደረገ ጥቃት በየጊዜው ትሰነዝራለች። ምንም እንኳ አሜሪካ በሰውየው ግድያ ዙሪያ አስተያየት ባትሰጥም የግለሰቡ ቤተሰቦች ሞቱን አረጋግጠዋል።

በወታደራዊ ካምፖች ላይ ጥቃት በማድረስ የሚፈለገው ባሽር ኬንያ ውስጥ አል-ሻባብ ባደረሳቸው ጥቃቶችም ላይ እጁ እንዳለበት ይነገራል።

የሶማሊያ ብሔራዊ ራድዮ ጣብያ እንደዘገበው ባሽር የካቲት 14/2012 አሜሪካና ኬንያ በጋር ባደረሱት የአየር ድብደባ ነው የተገደለው። ራድዮ ጣብያው ዜናው ዘግይቶ ለምን እንደወጣ ያለው ነገር የለም።

ባለፈው ወር የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ባሽር ቆርጋብ ከአል-ሻባብ መሪዎች ጋር ባለመስማማቱ ሳይገነጠል አይቀርም ሲሉ ዘግበው ነበር።

ከአል-ቃይዳ ጋር ትሥሥር እንዳለው የሚነገርለት አል-ሻባብ በደቡብ እና መአከላዊ ሶማሊያ ጥቃቶችን በማድረስ ይታወቃል። አልፎም የሶማሊያ ጎረቤት በሆነችው ኬንያ ውስጥ በርካታ ጥቃቶች ያደርሳል።

ባለፈው ወር የአል-ሻባብ ታጣቂዎች ኬንያ ውስጥ የኬንያና አሜሪካ ወታደሮች የሚገለገሉበትን ካምፕ አጥቅተው ሶስት አሜሪካውያንን መግደላቸው አይዘነጋም።

የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ሶማሊያ፡ በደም የተሸፈነችው ምድር

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