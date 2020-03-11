የህክምና ባለሙያዎች ሁለተኛውን ሰው ከኤች አይ ቪ ፈወሱ
በለንደን ኗሪ የሆነው አዳም ካስቲሊዮ ከኤች አይ ቪ በተጨማሪ የካንሰር ህመምተኛም ስለነበር ለካንሰሩ የስቲም ሴል ህክምና ሲደረግለት ነበር።
ግለሰቡ የፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት መውሰድ ካቆመ አንድ ዓመት ከመንፈቅ የሞላው ሲሆን በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ ከኤች አይ ቪ ነፃ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች አረጋግጠዋል።
የላንሴት ኤችአይቪ ጆርናል ላይ የወጣው ዘገባ እንደሚያመለክተው አዳም ካስቲሊዮ ዓለም ላይ በህክምና ምርምር ከኤችአይቪ መፈወስ የቻለ ሁለተኛው ሰው ነው።
ግለሰቡ የዳነው ግን በፀረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት ሳይሆን ለካንሰር ይደረግለት በነበረው የስቲም ሴል ህክምና እንደሆነ ተገልጿል።
• ኤችአይቪ በኢትዮጵያ ከሦስት ክልሎች ውጪ በወረርሽኝ ደረጃ ነው ያለው
• ኤች አይ ቪን የሚከላከለው መድሃኒት ተስፋ ሰጪ ነው ተባለ
• ስለኤች አይ ቪ /ኤድስ የሚነገሩ 8 የተሳሳቱ አመለካከቶች
ለህክምናው ስቲም ሴል የለገሱት ሰዎች ዘረመል ባልተለመደ መልኩ ኤች አይ ቪን የመከላከል አቅም ያለው ሲሆን በዚህ የዘረመል ባህሪ ምክንያት ኤች አይ ቪ ፖዘቲቭ የነበረው አዳም ካስቲሊዮም ሊፈወስ መቻሉ ተገልጿል።
እንደ አውሮፓውያኑ በ2011 ቲሞቲ ብራውን የተባለ የጀርመን ኤች አይ ቪ ህመምተኛ በዓለም ላይ ከኤችአይቪ የተፈወሰ የመጀመሪያው ሰው ነበር።
ተመሳሳይ የስቲም ሴል ህክምና የተደረገለት ለሶስት ዓመት ተኩል ነበር።
የስቲም ሴል ህክምና የበሽተኞችን የበሽታ ተከላካይ ህዋሶች ኤችአይቪን መቋቋም በሚችሉ የለጋሾች በሽታ ተከላካይ ህዋስ በመተካት የቫይረሱን መራባት ይገታል።
የድህነት ታሪኩን በአደባባይ መናገር የመረጠው ሁለተኛው ተፈዋሽ አዳም ካስቲሊዮ 40 ዓመቱ ነው። በአሁኑ ወቅት ምንም ዓይነት የኤችአይቪ ኢንፌክሽን በደሙ እንደሌለ ዶክተሮቹ አረጋግጠዋል።
በዚህ ህክምና ላይ እየተደረገ ያለውን ምርምር የሚመሩት ፕሮፌሰር ኩማር ጉፕታ ለቢቢሲ ይህ ለኤችአይቪ ፈውስ እየተገኘ ለመሆኑ ማረጋገጫ እንደሆነ ገልፀዋል።
"ያገኘውነው ነገር እንደሚያሳየው የስቲም ሴል ንቀለ ተከላ ለኤችአይቪ ፈውስ ነው። ይህንን የዛሬ ዘጠኝ ዓመት በበርሊኑ ታማሚ አረጋግጠናል" በማለት ይህንኑ አሰራር መከተል እንደሚያዋጣ ተናግረዋል።