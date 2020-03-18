ጆ ባይደን በበርኒ ሳንድረስ ላይ ድልን እየተቀዳጁ ነው
በቀጣዩ የአሜሪካ ምርጫ ላይ ዲሞክራቶችን በመወከል ከፕሬዝደንት ትራምፕ ጋር ለመወዳደር ጆ ባይደን ድል እየቀናቸው ይገኛል።
ጆ ባይደን በፍሎሪዳ፣ ኢሊኖይስ እና አሪዞና በተቀናቃኛቸው በርኒ ሳንድረስ ላይ ድልን ተቀዳጅተዋል።
ባይደን የሳንድረስ ደጋፊዎች ለእርሳቸው ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ሲያቀርቡ ነበር።
እንደ አሶሲዬትድ ዘገባ ከሆነ በፍሎሪዳ ግዛት ባይደን 62 በመቶ የሚሆነውን ድጋፍ በማግኘት በበርኒ ሳንድረስ ላይ የበላይነትን ይዘዋል።
• ሕንድ በስልክ ጥሪ ስለኮሮናቫይረስ መረጃ እየሰጠች ነው
• በኮሮናቫይረስ ስጋት በርካታ ቻይናዊያን በኢትዮጵያ ለመቆየት እየጠየቁ ነው
• ቻድ 100 ሚሊዮን ዶላር ዕዳዋን ከብቶች በመስጠት ልትከፍል ነው
በኢሊኖየስ ግዛት ደግሞ ባይደን 59 በመቶ የሚሆነው ድምጽ ሲያገኙ ሳንድረስ ማግኘት የቻሉት ከ36 በመቶ አይበልጥም ተብሏል።
በተመሳሳይ በአሪዞና ግዛት ባይደን በሳንድረስ ላይ የሁለት አሃዝ ድል መቀዳጀታቸው ተነግሯል።
ድሉን ተከትሎ ጆ ባይደን ለተቀናቃኛቸው በርኒ ሳንድረስ ድጋፋ ይሰጣሉ የሚባሉት ወጣቱ ክፍል ድጋፍ ለማግኘት መልዕክት አስተላልፈዋል።
"በሴናተር በርኒ ሳንድረስ እምነት ያላችሁ፣ እረዳችኋላው፤ ምን ማድረግ እንዳለብን አውቃለሁ" ብለዋል።
የቀድሞ ምክትል ፕሬዝደንት፤ በአፍሪካ አሜሪካውያን ዘንድ ድጋፍ እንዳላቸው ይታመናል።
የ78 ዓመቱ አዛውንት በርኒ ሳንደርስ ድጋፋቸው በዋናነት የሚመነጨው ከወጣቶች ነው። ባለፈው ምርጫ በሂላሪ ክሊንተን ተሸንፈው ከዲሞክራት እጩነት መውጣታቸው ይታወሳል።
በዘንድሮ ምርጫም ከጆ ባይደን በተጨማሪ ዲሞክራቶችን ወክሎ የትራምፕ ተቀናቃኝ የመሆን ስፊ እድል ያላቸው ሴናተር ናቸው።