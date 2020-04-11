ኮሮናቫይረስ፡ በአሜሪካ በ24 ሰዓታት ውስጥ ከ2 ሺህ በላይ ሰዎች ሞቱ
የጆን ሆፕኪንስ መረጃ እንደሚያሳየው ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ብቻ 2 ሺህ 108 ሰዎች የሞቱ ሲሆን፤ ከግማሽ ሚሊየን የሚበልጡት ደግሞ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል፡፡
በቅርቡ በቫይረሱ ክፉኛ የተመታችው ጣሊያን ከመዘገበችው የሞት ቁጥር በአሜሪካ የሚመዘገበው ሊበልጥ ይችላል ተብሎ ተሰግቷል፡፡
ይሁን እንጅ በዋይት ሃውስ የኮቪድ-19 ግብረ ሃይል የተሰማሩ ባለሙያዎች፤ ወረርሽኙ አሜሪካን ሙሉ ማዳረሱ አይቀርም ብለዋል፡፡
ዶ/ር ዲቦራ ብሪክስ ወረርሽኙ ጋብ እንደሚል የሚያሳዩ መልካም ምልክቶች እንዳሉ ገልጸው፤ እነርሱ አበረታች በመሆናቸው የባሰ ላይ አልደረስንም ሲሉ ተስፋ ሰጥተዋል፡፡
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው በአሜሪካ 100 ሺህ ሰዎች ይሞታሉ ተብሎ ቀድሞ ከተገመተው ያነሰ ቁጥር እንደሚጠብቁ ተናግረዋል፡፡
አሁን ያለው መረጃ ምን ያሳያል?
እንደ ጆን ሆፕኪንስ መረጃ ከሆነ በአሜሪካ እስካሁን በትንሹ 18 ሺህ 693 ሞት ተመዝግቧል፤ 500 ሺህ 399 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል፡፡
ከሟቾቹ ግማሹ የተመዘገበው በኒው ዮርክ ከተማ ነው፡፡
በቫይረሱ ክፉኛ በተጠቃችው ጣሊያን 18 ሺህ 849 ሰዎች ሲሞቱ፤ በአጠቃላይ በዓለም 100 ሺህ ሰዎች በቫይረሱ ሞተዋል፡፡
አጥኝዎች በአሜሪካ በመጭው አርብ የሟቾቹ ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችል የገለጹ ሲሆን ከዚያ በኋላ ግን በአንድ ቀን 970 ሰዎች አካባቢ እንደሚሞቱ በመግለጽ የሟቾች ቁጥር እየቀነሰ እንደሚመጣ ተንብየዋል፡፡