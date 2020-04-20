ኮሮናቫይረስ: የአፍጋን ቤተመንግሥት ሰራተኞች በኮቪድ-19 ተይዘዋል ተባለ
በአፍጋኒስታን ፕሬዝዳንት ቤተ መንግሥት የሚሰሩ በርካታ ሠራተኞች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው ተነገረ።
በቅድሚያ 20 ሠራተኞች በኮቪድ-19 መያዛቸው ቢነገርም እሁድ እለት ኒውዮርክ ታይምስ ባወጣው ዘገባ ግን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 40 ይደርሳል ተብሏል።
የአፍጋኒስታን መንግሥት በጉዳዩ ላየይ አስተያየት ከመስጠት የተቆጠበ ሲሆን ፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋሃኒ እስካሁን ስለመያዝ አለመያዛቸው የታወቀ ነገር የለም።
የ70 ዓመቱ አዛውንት ጋሃኒ እአአ በ1990ዎቹ በካንሰር ምክንያት ቀዶ ጥገና ማድረጋቸው ይታወሳል።
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ቅዳሜ እለት አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ለፈረንሳዩ የዜና ወኪል " በፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግሥት ውስጥ የሚሰሩ 20 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። ነገር ግን መደናገጥ እንዳይፈጠር በሚል ተሸፋፍኖ ቀርቷል" ብለዋል።
ሐሙስ ዕለት በትዊተር ላይ የተለቀቀው ምስል ፕሬዝዳንት አሽራፍ የሚኒስትሮች ካቢኔ ስብሰባቸውን በቪዲዮ ኮንፍረንስ ሲያካሄዱ ያሳያል። ነገር ግን በዚያው እለት ፕሬዝዳንቱ የኢራን ባለሰልጣናቶችንም በአካል አግኝተው ሲያናግሩ በሰሌዳው ላይ ተለጥፏል።
በአፍጋኒስታን እስካሁን ድረስ 933 ሰዎች በኮሮናቫይረስ ሲያዙ 33 ሰዎቹ መሞታቸው ተመዝግቧል።
የአፍጋኒስታን የጤና ስርዓት ለዓመታት በዘለቀው ግጭትና ጦርነት ምክንያት የተጎዳ ሲሆን አገሪቱ ካላት አነስተኛ የመመርመር አቅም አንጻር ቁጥሩ አነስተኛ ነው ተብሏል።
በተጨማሪም 150 000 አፍጋናውያን በቫይረሱ ክፉኛ ከተጠቃችው ኢራን ባለፈው ወር ወደ አገራቸው መምታታቸውን በማንሳት እንዲሁም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ከፓኪስታን መምታታቸውን ተከትሎ የቫይረሱ ስርጭት እንዳይስፋፋ ተሰግቷል።