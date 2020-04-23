ኮሮናቫይረስ፡ የእስራኤል ፖሊስ በዜጎች እንቅስቃሴ ላይ በስልክ የሚያደርገውን ክትትል አቋረጠ
የእስራኤል ፖሊስ ዜጎች የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋትን ለመከላከል የተቀመጠውን የእንቅስቃሴ ገደብ በትክክል መተግበር አለመተግበራቸውን ለመከታተል ስልካቸው ላይ የሚገኙበትን አቅጣጫ ጠቋሚ እንዳይጠቀም ታገደ።
እገዳው የመጣው ከግል ደህንንት ጋር በተያያዘ መሆኑ ተሰምቷል።
የእስራኤል መንግሥት እንዲህ አይነት ክትትል እንዲያደረግ የተፈቀደው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው የተባለ ሲሆን ይህም ራሳቸውን ነጥለው እንዲቀመጡ የሚጠበቅባቸው ዜጎች በትክክል መተግበራቸውን ለመከታተል ነበር ተብሏል።
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አሁን ግን የእስራኤል የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህንን ክትትል ለማራዘም የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ አግዶታል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ አባል የሆኑ አንድ ግለሰብ ከጥቅሙ ይልቅ የግል ደህንነት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት አመዝኖ አግኝተነዋል ብለዋል።
ፖሊስ የእንቅስቀቃሴ ገደቡን ጥሰው የተገኙ 203 ሰዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን የገለፀ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የተወሰኑት በስልካቸው በተደረገ ክትትል መያዛቸውን ተናግሯል።
ነገር ግን በምክር ቤቱ የውጪ ጉዳይና የመከላከያ ኮሚቴ አባል የሆኑት አይለት ሻኬድ በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ፣ "ቤታቸው እንዲቀመጡ የተነገራቸውን ዞረን ተመልክተናል ብዙዎቹ እየተገበሩት ነው" ብለዋል።
የእንቅስቃሴ ገደቡን የሚከታተለውን ኮሚቴን የሚመሩት ጋቡ አሻክናዚ እንዳሉት መንግሥት ከተነሱት ነጥቦች አንጻር ህጉ ላይ የተቀመጡ አገላለጾችን የሚከልስ ሲሆን ለአሁን ግን ህጉ ተነስቷል ብለዋል።
በእስራኤል ንክኪን ለመለየት የሚያገለግለው ፕሮግራም ግን አሁንም በስራ ላይ መሆኑ እየተገለፀ ነው።
ይህ የኮቪድ-19 ካለባቸው ሰዎች ጋር ያሉ ንክኪዎችን ለመለየት የሚያገለግለው ፕሮግራም፣ ሺን ቤት፤ የእስራኤል ደህንንት አገልግሎቱ ይሳተፍበታል ተብሏል።
ባለፈው ወር ስሎቫኪያ የስልክ አቅጣጫ ጠቋሚ በለይቶ ማቆያ ያሉ ሰዎችን ለመከታተል አንዲውል የሚፈቅድ ሕግ አጽድቃለች።
የአውሮፓ የግለሰብ ደህንነትና የአጠቃላይ መረጃ አያያዝ ደንብ ለማህበረሰብ ጤና ሲባል በስልክ የሚደረግን ክትትል አይከለክልም። ነገር ግን ባለስልጣናት ከአንድ ሰው ጋር ያለውን ንክኪ ለመለየት የሚወሰዱ እርምጃዎች የግለሰቡን ደህንናትና መብቶች ማክበር አለባቸው ይላሉ።
በርካታ አገራት ሰዎችን በስልካቸው ለመከታተል ብሉቱዝ ለመጠቀም እያሰቡ ነው። አፕልና ጉግልም በጋራ ሶፍትዌር እየሰሩ መሆናቸውን አስታውቀዋል።