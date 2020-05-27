ኮሮናቫይረስ፡ በኮሮና ምክንያት ሁለት ልጆቻቸው ብቻ የቀበሯቸው የአስራ ሁለት ልጆች እናት
ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ፣ ወዳጅ፣ ዘመድ አዝማድ ሲሞት ቀብር ከፍተኛ ትርጉም አለው፤ ሟቾችን የመሸኘት እርም የማውጣትም ሂደት አካል ነው።
በጦርነት፣ በግድያ እንዲሁም በተለያየ ምክንያት መቅበር ያልቻሉ በርካታ ቤተሰቦች አብዛኛውን ጊዜም ሲባዝኑ "እርሜን ሳላወጣ ቀረሁ" ሲሉም መስማት የተለመደ ነው።
እርምንም ለማውጣት ኃዘን ይደረሳል፤ ሙሾ ይወረዳል፤ በአንዳንድ ባህልም ፀጉራቸውን የሚነጩ፣ የሚላጩ፣ ጥቁር የሚለብሱ፣ አመድ ላይ የሚተኙና ኃዘናቸውንም መግለጫ የተለያዩ መንገዶች አሉ።
በሰው ልጅ አኗኗር፣ ባህላዊና ትውፊታዊ አኗኗር ላይ ስር ነቀል ለውጥ እያስከተለ ባለው የኮሮናቫይረስ ምክንያት እዝን መድረስም ሆነ አልቅሶ መቅበር እየቀረ፤ ብዙዎችም ኃዘናቸውን በውስጣቸው አድርገው እየቆዘሙ ይገኛሉ።
ከሰሞኑም በኢትዮጵያዊ የብሔራዊ ቴአትር ታሪክ ውስጥ በ1950ዎቹ ስመጥር ከነበሩ ሙዚቀኞች አንዷ ደመቀች አሊዩ ህይወታቸው አልፏል። ደመቀች የአስራ ሁለት ልጆች እናት ቢሆኑም ቀብር ላይ መገኘት የቻሉት ሁለቱ ልጆቻቸው ብቻ ናቸው።
አራተኛ ልጃቸው አብይ መኮንን በኮሮናቫይረስ የጉዞ እግድ ምክንያት ቀብራቸው ላይ መገኘት አልቻለም። በዳላስ ቴክሳስ ነዋሪነቱን ያደረገው ካፕቴን አብይ የእናቱ ቀብር ላይ መገኘት አለመቻሉ ኃዘን ልቡን እንደሰበረው ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቆይታ ገልጿል።
"እነዚህ ሁሉ ልጆች ያሏት እናት የቀበሯት ሁለት ልጆች ናቸው። ለመሄድ ገንዘብም አላጠረም፤ ሄዶ የመቅበርም አቅሙ ነበረን። ነገር ግን መሄን አንችልም" በማለት ኃዘኑ የፈጠረበትን ግራ የመጋባት ስሜት የሚናገረው አብይ
"በኢትዮጵያ በኃዘን እርማችንን እናወጣለን። እርም እናወጣለን ስል ሟቾችን ወደ መቃብራቸው እንሸኛለን። በአሜሪካ ለአርባ አመታት ያህል ኖሬያለሁ፤ እናም እዚህም አሜሪካ ውስጥ አሜሪካዊ ጓደኞቼ ጋር የቀብር ስነ ስርዓትም ሆነ የኃዘን ስርአትም ላይ ተገኝቻለሁ። ቀብር ላይ አስከሬኑን ተሰናብተው ነው የሚሄዱት። እኛ ግን ሟቾች ወደ ጉድጓድ ሲገቡም ሆነ ሲቀበሩ እናያለን። እናታችን አለመቅበራችን፤ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው።" በማለትም ይናገራል።
ወንድሙ የስርአተ ቀብሩን ስነ ስርአት እንዲቀርፁ በቀጠራቸው ግለሰቦች አማካኝነት ቪዲዮዎ እንዲሁም ፎቶዎች ተልከዋል። አብይም የሚወዳቸው እናቱን ቀብር በቪዲዮ እንዲሁም በፎቶዎች ተመልክቷል።
"አንድ የቅርብ ጓደኛዬ የሓዘን ስነ ስርአቱን በዙም ለምን አናካሂደውም የሚል ሃሳብ አመጣ። እናም አራት መቶ ያህል ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ወዳጅ በተሳተፉበት የእናታችንን የሃዘን ስነ ስርአት በዙም አካሄድን። ፀሎትም አደረግን። መቼም የልባችንን ሐዘን ትንሽ ቀለል አደረገልን። የምናውቃቸውን ሰዎች በአንድ ላይ መሰባሰብ በመቻላችን አንድ ላይ ሃዘናችንን ለመወጣት ሞከርን።" የሚለው አብይ እናት ቀብር ላይ አለመገኘት ልቡን እንዴት እንደሰበረው፤ ከዘመድ፣ አዝማድ ከቤተሰብ ወዳጅ ጋር ተሰባስቦ እርም አለማውጣት፤ አብሮ አለማልቀሱም የፈጠረበትን ውስጣዊ ኃዘንም ለቢቢሲ አጋርቷል።
"እናታችንን የሚያውቋት ሰዎችም በዙም አማካኝነት ተገኝተው ነበር። በተቻለም እርማችንን ለማውጣት ሞከርን። የቤተ ክርስቲያን አባላትም መጡ። ከቤታችንም ፊት ለፊት ተገኝተው አካላዊ ርቀታቸውን ጠብቀው በተቻለ መጠን ዘክረዋታል። በተቻለ መጠን ሞክረናል። ሆኖም ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናደርገው ከልባችን ተላቅሰን ሊወጣልን አልቻለም" ብሏል።