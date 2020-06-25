ከኮሮና ያገገሙት የ114 ዓመቱ አዛውንት ሕክምናቸውን ጨርሰው ቤታቸው ገቡ
ከኮሮናቫይረስ አገግመው ወደየካቲት 12 ለተጨማሪ ሕክምና ተልከው የነበሩት የ114 ዓመት አዛውንት ሕክምናቸውን ጨርሰው መውጣታቸውን በየካቲት ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ህክምና ስፔሻሊስት ዶ/ር ሊያ ፋንታሁን ለቢቢሲ ተናገሩ።
ዶ/ር ሊያ በየካቲት ሆስፒታል ለግለሰቡ ሕክምና ሲያደርጉ እንደነበር ለቢቢሲ ገልፀው፣ ግለሰቡ ያለ መሳሪያ ድጋፍ መተንፈስ በመቻላቸውና የነበሩባቸውን ኢንፌክሽኖች በመታከማቸው ከሆስፒታል መውጣታቸውን ገልፀዋል።
ግለሰቡ እድሜያቸው 114 ይሆናል ተብለው የተጠየቁት ዶክተሯ " የ114 ዓመት አዛውንት ናቸው። ልጆቻቸውም የልጅ ልጆቻቸውም አብረዋቸው አሉ" ሲሉ መልሰዋል ዶ/ር ሊያ ፋንታሁን።
ግለሰቡ በቅድሚያ በኤካ ሆስፒታል ሕክምና ሲደረግላቸው የቆዩት ለአስራ አራት ቀን ነው። ከዚያም በሕክምናው ጋር በተያያዘ ኢንፌክሸን ስለነበረባቸው ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል ተዘዋውረዋል።
ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ወደ የካቲት ሆስፒታል ተዛውረው የጀመሯቸውን አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችና ኦክስጅን ይወስዱ እንደነበር ዶ/ር ሊያ አክለው ገልፀዋል።
የካቲት 12 ሆስፒታል ከገቡ አራት ቀን የሆናቸው መሆኑን በመግለጽ ቀስ በቀስ ያለ መሳሪያ ድጋፍ መተንፈስ በመቻላቸው ወደ ቤታቸው ዛሬ መሸኘታቸውን በየካቲት 12 ሆስፒታል ሕክምናና እንክብካቤ ያደርጉላቸው የነበሩት ዶ/ር ሊያ።
በኮሮናቫይረስ ተይዘው በአዲስ አበባ በሚገኘው ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሕክምና ሲከታተሉ የነበሩ የ114 የእድሜ ባለጸጋ ከበሽታው አገግመው መውጣታቸውን የሆስፒታሉ ዋና ሥራ አስኪያጅ ዶ/ር ያሬድ አግደው በፌስቡክ ገጻቸው ያስታወቁት ትናንት ነበር።
Content is not availableView content on Facebookቢቢሲ ከሌሎች ድረ-ገጾች ለሚመጡ መረጃዎች ሀላፊነት አይወስድም.
End of Facebook post, 1
አዛውንቱ ለተጨማሪ ህክምና የካቲት 12 ሆስፒታል ገብተው ለአራት ቀናት ያህል ቆይተዋል።
በኢትዮጵያ እስካሁን የተደረገው የኮቪድ-19 የላብራቶሪ ምርመራ 232,050 ሲሆን 5,175 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል።
81 ሰዎች ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው ሲያልፍ 1,544 ሰዎች ደግሞ ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ይገልፃል።
በአሁን ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው 3 ሺህ 548 ሰዎች ሲሆኑ 30 ሰዎች በፀና ታመው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ጨምሮ ያሳያል።