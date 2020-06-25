ከኮሮና ያገገሙት የ114 ዓመቱ አዛውንት ሕክምናቸውን ጨርሰው ቤታቸው ገቡ

የካቲት 12 ሆስፒታል

የፎቶው ባለመብት, Yekatit 12 Hospital Medical College

ከኮሮናቫይረስ አገግመው ወደየካቲት 12 ለተጨማሪ ሕክምና ተልከው የነበሩት የ114 ዓመት አዛውንት ሕክምናቸውን ጨርሰው መውጣታቸውን በየካቲት ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ህክምና ስፔሻሊስት ዶ/ር ሊያ ፋንታሁን ለቢቢሲ ተናገሩ።

ዶ/ር ሊያ በየካቲት ሆስፒታል ለግለሰቡ ሕክምና ሲያደርጉ እንደነበር ለቢቢሲ ገልፀው፣ ግለሰቡ ያለ መሳሪያ ድጋፍ መተንፈስ በመቻላቸውና የነበሩባቸውን ኢንፌክሽኖች በመታከማቸው ከሆስፒታል መውጣታቸውን ገልፀዋል።

ግለሰቡ እድሜያቸው 114 ይሆናል ተብለው የተጠየቁት ዶክተሯ " የ114 ዓመት አዛውንት ናቸው። ልጆቻቸውም የልጅ ልጆቻቸውም አብረዋቸው አሉ" ሲሉ መልሰዋል ዶ/ር ሊያ ፋንታሁን።

ግለሰቡ በቅድሚያ በኤካ ሆስፒታል ሕክምና ሲደረግላቸው የቆዩት ለአስራ አራት ቀን ነው። ከዚያም በሕክምናው ጋር በተያያዘ ኢንፌክሸን ስለነበረባቸው ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል ተዘዋውረዋል።

ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ወደ የካቲት ሆስፒታል ተዛውረው የጀመሯቸውን አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችና ኦክስጅን ይወስዱ እንደነበር ዶ/ር ሊያ አክለው ገልፀዋል።

የካቲት 12 ሆስፒታል ከገቡ አራት ቀን የሆናቸው መሆኑን በመግለጽ ቀስ በቀስ ያለ መሳሪያ ድጋፍ መተንፈስ በመቻላቸው ወደ ቤታቸው ዛሬ መሸኘታቸውን በየካቲት 12 ሆስፒታል ሕክምናና እንክብካቤ ያደርጉላቸው የነበሩት ዶ/ር ሊያ።

በኮሮናቫይረስ ተይዘው በአዲስ አበባ በሚገኘው ኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሕክምና ሲከታተሉ የነበሩ የ114 የእድሜ ባለጸጋ ከበሽታው አገግመው መውጣታቸውን የሆስፒታሉ ዋና ሥራ አስኪያጅ ዶ/ር ያሬድ አግደው በፌስቡክ ገጻቸው ያስታወቁት ትናንት ነበር።

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አዛውንቱ ለተጨማሪ ህክምና የካቲት 12 ሆስፒታል ገብተው ለአራት ቀናት ያህል ቆይተዋል።

በኢትዮጵያ እስካሁን የተደረገው የኮቪድ-19 የላብራቶሪ ምርመራ 232,050 ሲሆን 5,175 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል።

81 ሰዎች ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው ሲያልፍ 1,544 ሰዎች ደግሞ ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ይገልፃል።

በአሁን ሰዓት ቫይረሱ ያለባቸው 3 ሺህ 548 ሰዎች ሲሆኑ 30 ሰዎች በፀና ታመው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ሪፖርት ጨምሮ ያሳያል።