ለጥቁሮች መብት የተዋደቀው 'ፈረንጁ' የማንዴላ ጠበቃ

በንግግራቸው ውስጥ ዝነኛዋን ሐረግ ያስገባው እሱ ነው። "if needs be" የምትለዋን ሐረግ። ‹‹አይደለም መታሰር…አስፈላጊ ከሆነም ለመሞት ዝግጁ ነኝ›› ብለው ነበር ማዲባ ያን ጊዜ፤ በፍርድ ቤት ቆመው።