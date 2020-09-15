ታንዛኒያ፡ በአዳሪ ትምህርት ቤት በተነሳ ቃጠሎ 10 አዳጊ ተማሪዎች በእሳት ተበሉ
በሰሜን ምዕራብ ታንዛኒያ ካጌራ ክልል በአንድ አዳሪ ትምህርት ቤት ላይ እሳት ተነስቶ አሰቃቂ አደጋ ደርሷል፡፡
በአደጋው በትንሹ 10 ተማሪዎች ሞተዋል፡፡ ሌሎች ተማሪዎች ላይ ከባድና ቀላል አደጋ ደርሶባቸዋል፡፡
የትምህርት ቤቱ ማደርያ ክፍሎች ሙሉ በሙሉ በእሳት የተበሉ ሲሆን የሟች ተማሪዎችም ሰውነት ለመለየት እስኪቸግር ድረስ በእሳት መበላቱ ብዙዎችን ያሳዘነ ሆኗል፡፡
የአዳጊዎቹን ማንነት ለመለየትና ሬሳ ለቤተሰብ ለመስጠት የዲኤንኤ ምርመራ ያስፈልጋል ተብሏል፡፡
ሰኞ ማለዳ አካባቢ በተማሪዎች መኖርያ ውስጥ ነበር እሳቱ የተቀሰቀሰው፡፡
ሟች አዳጊ ተማሪዎቹ ዕድሜያቸው ከ6 እስከ 10 ዓመት ቢሆን ነው፡፡
የክልሉ ኮሚሽነር ጋጉቲ ለሮይተርስ እንደተናገሩት በተማሪዎች ማደርያ 74 ተማሪዎች ነበሩ፡፡
እሳቱ እንደተነሳ አብዛኛዎቹ ታዳጊዎች ዘለው ማምለጥ ቢችሉም ሌሎች ግን አልተሳካላቸውም፡፡
ቢያሙንጉ ኢንግሊሽ የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ቤት የተነሳው በዚህ እሳት አደጋ መንስኤ በመጣራት ላይ ነው፡፡
ኢቴራ በተባለች በዚች ገጠር መንደር ሊቀመንበር የሆኑት ሙባራካ መሐመድ ‹‹ለመንደራችን ጨለማ ቀን ነው፡፡ ሐዘን ላይ ነን፤ ወላጆች ነዋሪዎች፣ የተማሪ ቤተሰቦች ከባድ ሐዘን ላይ ነን ብለዋል፡፡››
ባለፈው ሐምሌ በተመሳሳይ ዳሬሰላም በሚገኝ ኢላላ ኢስላሚክ ትምህርት ቤት በተነሳ እሳት አደጋ 3 አዳጊዎች መሞታቸው አይዘነጋም፡፡