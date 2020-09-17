ኡጋንዳ፡ 200 እስረኞች እርቃናቸውን ከእስር ቤት አመለጡ
በሰሜን ምሥራቅ ኡጋንዳ 200 እስረኞች እንዳመለጡ ባለሥልጣናት እየተናገሩ ነው፡፡
ፖሊስ ያመለጡት እስረኞችን ለመያዝ አደን ወጥቷል፡፡ እግር በእግር እየተከታተልናቸው ነው ብለዋል የፖሊስ አዛዡ፡፡
በሞሮቶ ከተማ ታሳሪዎቹ ከማምለጣቸው በፊት አንድ ጣባቂ ፖሊስ መግደላቸውንና ከዚያም ወደ ኮረብታዎች አቅጣጫ እየሮጡ ማምለጣቸው ነው የተነገረው፡፡
የእስር ቤቱ ጠባቂዎች እስረኞቹን ለመያዝ በመሣሪያ የታገዘ አሰሳ ላይ ናቸው፡፡
የጥበቃ አለቃ ቃል አቀባይ እንዳሉት እስካሁን ካመለጡት ውስጥ ሁለት በቁጥጥር ሥር ውለዋል፤ ሁለቱ ደግሞ ተገድለዋል፡፡
አሶሺየትድ ፕሬስ በዘገባው እንዳለው እስረኞቹ ልክ እንዳመለጡ ሙሉ ቢጫ የእስር ቤት መለያ ቱታቸውን አውልቀው ነው ወደ ኮረብታው የሸሹት፡፡ አንዳንዶቹም ራቁታቸውን ነበሩ፡፡ ይህንንም ያደረጉት ከርቀት እንዳይለዩ ነው፡፡
አሁን በሞሮቶ ከተማ ተኩስ ልውውጥ ስላለ ገበያ መውጣትም አልተቻለም፡፡ ከተማዋ ጸጥ ረጭ ብላለች ይላል ዘገባው፡፡
ሞሮቶ በካራሞጃ ክልል ውስጥ ትልቋ ከተማ ናት፡፡ የዚህ ክልል ነዋሪዎች መሣሪያ የመታጠቅ ባህል አላቸው፡፡
በ2000ዓ. ም መንግሥት የአካባቢው ማኅበረሰብን ትጥቅ ለማስፈታትና መሣሪያዎችን ለመሰብሰብ ቢሞክርም አሁንም ግን ሰዎች በርከት ያሉ መሣሪያዎችን ያከማቻሉ፡፡ በየጊዜውም ግጭት የሚከሰትበት አካባቢ ነው ተብሏል፡፡