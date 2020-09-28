ኮቪድ-19፡ የቻይና የሕክምና ቡድን ዚምባብዌ መግባቱ ተገለፀ

የቻይና ሕክምና ቡድን በዚምቧብዌ

የፎቶው ባለመብት, Chinese embassy in Zimbabwe

ዚምባብዌ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመዋጋት የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ 10 አባላት ያሉት የቻይና የሕክምና ቡድን ዚምባብዌ መግባታቸው ተገለፀ።

ዶክተሮቹ በፓሬንትዋ ግሩፕ ሆስፒታሎች ለመጭዎቹ 12 ወራት እንደሚቆዩ የመንግሥት የሆነው ሄራልድ ጋዜጣ ዘግቧል።

የቡድኑ መሪ ሆኑት ዶ/ር ሉኦ ዌጊያንግ ዶክተሮቹ የቻይናን ባህላዊ መድሃኒትም እንደሚያስተዋውቁ መናገራቸውን ጋዜጣው ጠቅሷል።

በዚምባብዌ የቻይና ኤምባሲም 18 የቻይና የሕክምና ቡድን ዛሬ በዚምባብዌ መድረሱን ገልጾ፤ የአተነፋፈስ ሳይንስ፣ የማህፀንና ፅንስ፣ የቀዶ ሕክምና፣ የነርቭ፣ የጡንቻና የአጥንት እንዲሁም የቻይና ባሕላዊ መድሃኒት ባለሙያዎችን ጨምሮ፤ አስሩ የሕክምና አባላት በዚምባብዌና በቻይና መካከል ያለውን የጤና ትብብር በማጠናከር እንደሚሰሩ በትዊተር ገፁ ላይ አስፍሯል።

ዚምባብዌ ላለፉት ስድስት ወራት ተዘግተው የቆዩትን ትምህርት ቤቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የከፈተች ሲሆን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እየተመለሱ ነው።

ይሁን እንጅ በኮሮናቫይረስ ሳቢያ ለደህንነታቸው በመስጋት የሁለት መምህራን ሕብረት አባላት አድማ ላይ ናቸው።

መንግሥት ተማሪዎች በትምህርት ቤት ደህንነታቸው አንደሚጠበቅ ቢናገርም የሕብረቱ ተወካይ ኦበርት ማሳራውሬ ተማሪዎች ቢመለሱም በአብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ትምህርት እንዳማይሰጥ ለቢቢሲ ኒውስደይ ተናግረዋል።

የ Twitter ይዘትን ይለፉት, 1

የ Twitter ይዘት መጨረሻ, 1

እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ በዚምባብዌ እስካሁን 7 ሺህ 812 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 227 ሰዎች በቫይረሱ ሳቢያ ሕይወታቸው አልፏል።

የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት አሁንም እየጨመረ ሲሆን በተለይ ክፉና በቫይረሱ በተመቱት የአውሮፓ አገራት ወረርሽኙ በአሳሳቢ ሁኔታ እያገረሸ መሆኑ ተነግሯል።