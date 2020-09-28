ኮቪድ-19፡ የቻይና የሕክምና ቡድን ዚምባብዌ መግባቱ ተገለፀ
ዚምባብዌ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ለመዋጋት የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ 10 አባላት ያሉት የቻይና የሕክምና ቡድን ዚምባብዌ መግባታቸው ተገለፀ።
ዶክተሮቹ በፓሬንትዋ ግሩፕ ሆስፒታሎች ለመጭዎቹ 12 ወራት እንደሚቆዩ የመንግሥት የሆነው ሄራልድ ጋዜጣ ዘግቧል።
የቡድኑ መሪ ሆኑት ዶ/ር ሉኦ ዌጊያንግ ዶክተሮቹ የቻይናን ባህላዊ መድሃኒትም እንደሚያስተዋውቁ መናገራቸውን ጋዜጣው ጠቅሷል።
በዚምባብዌ የቻይና ኤምባሲም 18 የቻይና የሕክምና ቡድን ዛሬ በዚምባብዌ መድረሱን ገልጾ፤ የአተነፋፈስ ሳይንስ፣ የማህፀንና ፅንስ፣ የቀዶ ሕክምና፣ የነርቭ፣ የጡንቻና የአጥንት እንዲሁም የቻይና ባሕላዊ መድሃኒት ባለሙያዎችን ጨምሮ፤ አስሩ የሕክምና አባላት በዚምባብዌና በቻይና መካከል ያለውን የጤና ትብብር በማጠናከር እንደሚሰሩ በትዊተር ገፁ ላይ አስፍሯል።
ዚምባብዌ ላለፉት ስድስት ወራት ተዘግተው የቆዩትን ትምህርት ቤቶች ለመጀመሪያ ጊዜ የከፈተች ሲሆን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እየተመለሱ ነው።
ይሁን እንጅ በኮሮናቫይረስ ሳቢያ ለደህንነታቸው በመስጋት የሁለት መምህራን ሕብረት አባላት አድማ ላይ ናቸው።
መንግሥት ተማሪዎች በትምህርት ቤት ደህንነታቸው አንደሚጠበቅ ቢናገርም የሕብረቱ ተወካይ ኦበርት ማሳራውሬ ተማሪዎች ቢመለሱም በአብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ትምህርት እንዳማይሰጥ ለቢቢሲ ኒውስደይ ተናግረዋል።
The 18th Chinese Medical Team arrives in Zimbabwe today. The 10-member team includes experts of respiratory science,— Chinese Embassy in Zimbabwe (@ChineseZimbabwe) September 27, 2020
gynecology,anesthesiology,urology,orthopedics,Traditional Chinese Medicine, etc, and will continue to promote the Health cooperation between Zimbabwe and China. pic.twitter.com/7qEVowEHdc
የ Twitter ይዘት መጨረሻ, 1
እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ በዚምባብዌ እስካሁን 7 ሺህ 812 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 227 ሰዎች በቫይረሱ ሳቢያ ሕይወታቸው አልፏል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት አሁንም እየጨመረ ሲሆን በተለይ ክፉና በቫይረሱ በተመቱት የአውሮፓ አገራት ወረርሽኙ በአሳሳቢ ሁኔታ እያገረሸ መሆኑ ተነግሯል።