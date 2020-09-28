ኮሮናቫይረስ፡ በዩኬ 40 ዩንቨርስቲዎች በኮሮና የተያዙ ተማሪዎች ማግኘታቸውን አስታወቁ
በዩናይትድ ኪንግደም በሚገኙ 40 ዩንቨርስቲዎች ኮሮናቫይረስ የተያዙ ተማሪዎች መገኘታቸው ተገለፀ። በዚህም የተነሳ አዲሱ የትምህርት ዘመን ሲጀመር በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ራሳቸውን አግልለው ይገኛሉ ተብሏል።
በዩንቨርስቲዎች የሚታየው የኮሮናቫይረስ ስርጭት እንደሚጨምር ይገመታል።
የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ከቤታቸው ርቀው ለመሄድ ስጋት ገብቷቸው የነበረ ቢሆንም አሁን ግን በዩንቨርስቲዎቹ ውስጥ በተከሰተው ወረርሽኝ የተነሳ ወደ ቤታቸው የመመለስ ስጋት ገብቷቸዋል።
በቅርቡ ዩንቨርስቲ ኦፍ አብሪስቲዊዝ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በሚል የገጽ ለገጽ ትምህርትን አስቀርቷል።
ነገር ግን የጠቅለይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ተማሪዎች ለገና እረፍት ወደ ቤታቸው መሄድ እንደሚችሉ ተናግረዋል።
ስኮትላንድ ውስጥ ተማሪዎች ለገና እረፍት ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲሄዱ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑ ተገልጿል።
ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን ከመጀመራቸው በፊት የገጽ ለገጽ ትምህርት እንደሚኖር ተነግሯቸው የነበረ ቢሆንም አሁን ግን በወረርሽኙ ምክንያት ተቋማት ትምህርት በአንላየን ወደ መስጠት ማዘንበላቸው ተሰምቷል።
በማንችስተር ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርስቲ ለቀጣዩቹ 14 ቀናት የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች በኦንላየን እንደሚማሩ ተገልጿል።
ዩንቨርስቲው 127 ተማሪዎች የኮቪድ-19 ምርመራ ተደርጎላቸው ቫይረሱ እንዳለባቸው ሲረጋገጥ 1700 ተማሪዎች ለሁለት ሳምንት ራሳቸውን አግልለው እንዲቀመጡ ተደርጓል። በተመሳሳይ ግላስኮ ዩኒቨርስቲ 172 ተማሪዎች ኮሮናቫይረስ ሲገኝባቸው 600ተማሪዎች ራሳቸውን አግልለው እንዲቀመጡ ተወስኗል።
ኩዊንስ ዩንቨርስቲ ቤልፋስት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች የኮሮናቫይረስ መያዛቸው በመረጋጋጡ የተወሰኑ ተማሪዎች ራሳቸውን ለይተው ውሸባ እንዲገቡ ተደርጓል።
በተጨማሪም ዩንቨርስቲ ኦፍ ኤክስተር እንዲሁ ተመሳሳይ ርምጃ መወሰዱ ተሰምቷል።
በርካታ ዩንቨርስቲዎች ተማሪዎቻቸውን ቅይጥ በሆነ ስልት እንደሚያስተምሩ ታውቋል። ይህም በአንላየንና በገጽ ለገጽ የሚሰጥ ትምህረትን ጎን ለጎን መስጠትን ያካትታል ተብሏል።
ተቋማቱ ትምህርት በገጽ ለገጽ እንሰጣለን ብለው ወደ ኦንላየን በመግባታቸው ገንዘባችንን ይመልሱልን የሚሉ ተማሪዎች ቁጥር ጨምሯል።