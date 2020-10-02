ከ48 አመታት ውሰት በኋላ የተመለሰው መፅሃፍ
"ስኬታማ ቢዝነስ ነው የጀመርኩት፤ ቢዝነሱ ያጠናሁባቸውን ማስታወሻዎች መሸጥ ነው።"
እንዴት አንድ ተማሪ ያጠናባቸውን ማስታወሻዎች በመሸጥ ሺህ ዶላሮችን ሊያገኝ ይችላል?
ዩጌን ቺዎ ይባላል፡፡
ይህ ጥያቄ ፈገግ ያሰኘዋል፡፡ ‹‹ከፈለኩ አንድ ሙሉ የትምህርት ዓይነት በአጠሬራ ላስቀምጠው እችላለሁ›› ይላል፣ በነገሩ ሲቀልድ፡፡
ቺዎ ገና 24 ዓመቱ ነው፡፡ በሲንጋፖር የሥነ አስተዳደር ትምህርት ቤት የቢዝነስ ተማሪነው፡፡
ለቢቢሲ ስለ ሕይወቱ፣ ስለ ትምህርቱ እና ስለ ስኬታማነቱ አጋርቷል፡፡
በሲንጋፖር የተመሰከረለት የሪልስቴት አሻሻጭ ለመሆን ዩኒቨርስቲ መማር ያሻል፡፡ ከዚያ ደግሞ ተከታታይ ፈተናዎችን ማለፍ የግድ ነው፡፡
እሱ ይህን አሳክቷል፡፡ ካሳካ በኋላ ነው ተፈትኖ ያለፈባቸውን የጥናት ካርዶች (በኛ ዩኒቨርስቲዎች በተለምዶ አጠሬራ የሚባሉትን) በበይነ መረብ ለገበያ አቀረበ፡፡
ይህንን ነገር ለመሞከር ቺዎ የመጀመርያው ሰው አይደለም፡፡ ነገር ግን የሱ የጥናት ካርዶች በጣም ስኬታማ ሆነዋል፡፡
እስካሁን 1,500 የጥናት ካርዶችን ሽጧል፡፡ በሳምንት እስከ 1ሺ ዶላር ወደ ኪሱ ያስገባል፡፡ ቀስ በቀስ ነገሩን ወደ ቢዝነስ አሳድጎታል፡፡
ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በሲንጋፖር የሪልስቴት እውቅና ያለው አሻሻጭ ለመሆን 60 ሰዓት የሚወስድ ኮርስ ማጠናቀቅ ያሻል፡፡ ከዚያ ሁለት ክፍል ያለው አር-ኢ-ኤስ የሚባል ፈተና መውሰድ የግድ ነው፡፡
‹‹ፈተናውን ማለፍ ቀልድ አይደለም፡፡ እንደምታውቂው ሲንጋፖር መመሪያዎች ጥብቅ ናቸው" ይላል ለቢቢሲ፡፡
ይህን ቢዝነስ ለመጀመር እንዴት ሐሳቡ እንደተከሰተለት ሲናገርም፣ ‹‹ሰዎች በቀላሉ በአቋራጭ አንድን ነገር መረዳት ይፈልጋሉ፤ ቀላልና አጭሩ መንገድ ደግሞ የጥናት ካርዶች እንደሆኑ ገባኝ›› ይላል፡፡
ደንበኞች አንድ ጊዜ ክፍያ ፈጸመው 16 የጥናት ካርዶችን ወደ ስልካቸው ወይም ወደ ኮምፒውተራቸው መጫን ይችላሉ፡፡ እነዚህ ፈተናውን ለማለፍ በቂ የሚባሉ ናቸው፡፡
እነዚህ የጥናት ካርዶች ግን ተራ የጥናት ካርድ አይደሉም፡፡ ማይንድ ማፒንግ በሚባል የማስታወስ ሥነ ዘዴ የተቀኙ ናቸው፡፡ ውስብስብ ሐሳቦችን በቀላሉ በግራፍና በምሥል ማስታወስ እንዲቻል የሚያግዙ ናቸው፡፡ ቁልፍ ቃላትን በመያዝ አንድን ሙሉ ሐሳብ ወደ አእምሮ አምጥቶ መያዝን ያስችላሉ፡፡
ዋናው የማንይድ ማፒንግ ማስታወሻ ካርዶች ጥቅም አንድን ውስብስብ ሐሳብ በምሥል መወከል ነው፡፡ አንድ ምሥል ወይም ቃል አንድ ምዕራፍን ሊወክል ይችላል፡፡
የቺዩ ካርዶች የሕግ ሐሳቦችን፣ የማርኬቲንግና የሒሳብ ቀመሮችን፣ ሰንጠረዦችን ወዘተ የያዙ ናቸው፡፡
አንድ ተማሪ አንድን ጽንሰ ሐሳብ ከትምህርቱ ቢዘነጋ ወፋፍራም መጽሐፍትን ተመልሶ ማገላበጥ አያስፈልገውም፡፡ አንዲት የአጠሬራ ካርድ ትበቃለች፡፡
"ንግግር የግድ አይደለም"
ቺዩ ንግግር አንድን ሐሳብ ለማስረዳት የግድ እንዳይደለ ይናገራል፡፡
ይህን የተረዳው የባሕር ጠላቂነት ስፖርት ላይ ነው፡፡
እየዋኘህ ባህር ውስጥ ከማንም ጋር አትነጋገርም፡፡ ሰላም ነው እንዴት ነህ መባባል አትችልም፡፡ የመጥለቂያ መተንፈሻ ጭምብሌ ተቀዷል ለማለት እንኳ በምልክት ነው፡፡
ከ14 ዓመቱ ጀምሮ የባሕር ጠላቂነትን ተምሯል፡፡ ከዚያ በኋላም ሰዎችን ያሰለጥን ነበር፡፡ በፊሊፒንስ በኢንዶኒዢያ እንዲሁም በማሌዢያ ይህን አሰልጥኗል፡፡
‹‹ይህ ሁሉ ያስተማረኝ ነገር ንግግር ሐሳብን ለመረዳት የግድ እንዳልሆነ ነው፡፡›› ይላል፡፡
‹‹የጥናት ካርዶቼም የምልክቶች ስብስቦች ናቸው››
የባሕር ጠላቂነት ስፖርት በትንሹ ሁለት ነገር አስተምሮኛል፡፡ አንዱ ከተለያዩ ባሕል የመጡ ሰዎች ጋር መግባባትን ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ የብዙ ቃላትን አላስፈላጊነት፡፡
አሁን ይህን ቢዝነስ ወደ አይቲ ለመውሰድ እያሰበ ነው፡፡ ምክንያቱም የቢዝነስ ሞዴሉ በአንድ የትምህርት ዓይነት ብቻ ከቆመ ገቢው ቀጣይነትና አስተማማኝ ሊሆን ስለማይችል ነው፡፡
ጥናት ከፍ ማድረግ ይሻል፡፡
‹‹ብዙውን ጊዜ ሥራውን ለነፍሴ ስል ነው የምሰራው፡፡ በተለይ ሰዎች የኔን የጥናት ካርድ (አጠሬራ) ተጠቅመው ከባዱን ፈተና እንዳለፉ ሲነግሩኝ ደስታዬ ወደር ያጣል፡፡ ለኔ ከዚህ በላይ ክፍያ የለም›› ይላል፡፡