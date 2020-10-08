አንበጣ መንጋ፡ በምስራቅ ሐረርጌ የጸረ አንበጣ ኬሚካል በመርጨት ላይ የነበረ አውሮፕላን ተከሰከሰ
በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጃርሶ ወረዳ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ኬሚካል በመርጨት ላይ የነበረች አነስተኛ አውሮፕላን ዛሬ ሐሙስ መውደቋ ተገለጸ።
የጃርሶ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ቃድር ደዚ ለቢቢሲ፣ አውሮፕላኗ ዛሬ ሐሙስ፣ ከቀኑ በስድስት ሰዓት አካባቢ ጊደያ በሃ በምትበል ቀበሌ ውስጥ የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ኬሚካል ለመርጨት በቅኝት ላእ የነበረች አነስተኛ አውሮፕላን መውደቋን ለቢበሲ ተናግረዋል።
" የአንበጣ ወረርሽኝ በቀበሌዋ ከተከሰተ አራተኛ ቀኑን ይዟል። አንበጣው በጣም ከመብዛቱ የተነሳ በአራት ቀበሌዎች በሚገኝ ሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ነበር። ለዚህም አውሮፕላኗ በመምጣት እየዞረች እያለ ድንገተኛ አደጋ ገጥሟታል" ብለዋል።
ባለፈው ሳምንት፣ መስከረም 22/2013 ዓ.ም፣ በአማራ ክልል ወረባቦ ወረዳ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ኬሚካል በመርጨት ላይ የነበረ ሄሊኮፕተር ፍራንጉል በሚባል ቦታ መከስከሱ ይታወሳል።
በወቅቱ የወረዳው የኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ሳዳም ሽመልስ ለቢቢሲ እንደተናገሩት በአደጋው በሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ገልፀው፣ የሄሊኮፕተሩ አብራሪ መጠነኛ ጉዳት አጋጥሞት በሰመራ ሆስፒታል የሕክምና ክትትል እየተደረገለት ነው ብለው ነበር።
ዛሬ በምስራቅ ሐረርጌ ጃርሶ ወረዳ ጊደያ በሃ ቀበሌ በደረሰው አደጋ በአውሮፕላኑ ውስጥ አብራሪው ብቻ የነበረ መሆኑን አስተዳዳሪው ገልፀው፣ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰበት ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
"ወዲያውኑ እኛ ከወረዳው አምቡላንስ አስመጥተን የነበረ ቢሆንም ሌላ አውሮፕላን መጥቶ ይዞት ሄዷል" ሲሉም አክለዋል።
"አብራሪው አልተጎዳም፤ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ወደ ድሬዳዋ የተወሰደው፤ አውሮፕላኑ ጎማው እንጂ የተነቃቀለው ቀሪው የአካል ክፍሉ ላይ ምንም ጉዳት አልደረሰም" ሲሉ ተናግረዋል።
በጃርሶ ወረዳ በሚገኙ አራት ቀበሌዎች ውስጥ የአምበጣ መንጋ በማሽላ እና በቆሎ የመሳሰሉ የሰብል አይነቶች ላይ ጉዳት ማድረሱንም አቶ አብዱል ቃድር ለበቢሲ ጨምረው አስረድተዋል።
በምስራቅ አማራ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች የተከሰተው የአንበጣ መንጋ እንዲሁ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው።
በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ የተከሰተው መንጋ የጉዳት መጠኑ ከፍተኛ መሆኑን የወረዳው ኃላፊዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በወረዳው የተከሰተው የበረሃ አንበጣ መንጋ 24 ሺህ ሄክታር የሚሆን መሬት የወረረ ሲሆን በወረዳው በ11 ቀበሌዎች ይገኝ የነበረ ሰብል ላይ ከ10 እስከ 100 በመቶ ጉዳት አድርሷል።
በተመሳሳይ የአንበጣ መንጋው በትግራይ ክልል ደቡባዊ ትግራይ ዞን ሶስት ወረዳዎች ማለትም ራያ አዘቦ ፣ ራያ አላማጣ ፣ ራያ ጨርጨር ተከስቷል።
በዞኑ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ በባህላዊ መንገድ ለመከላከል ህብረተሰቡ ጥረት እያደረገ ይገኛል።