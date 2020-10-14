ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በቁጥጥር ስር ዋለ
የፍትህ መፅሄት ዋና አዘጋጅና ባለቤት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሉን ቢቢሲ ከወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ መረዳት ችሏል።
ተመስገን ታስሮ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መወሰዱንም ታሪኩ ተናግሯል።
በዛሬው ዕለት ስምንት ሰዓት አካባቢ በርከት ያሉ ፖሊሶች ወደ ተመስገን ቢሮ መጥተው እንደነበርና በወቅቱም ቢሮ ያልነበረው ተመስገን የመፅሄቱ አዘጋጆች ደውለው ሁኔታውን እንዳስረዱት ከታሪኩ የተገኘው መረጃ ጠቁሟል።
ተመስገን በስልክ ከፖሊሶቹ ጋር የተነጋገረ ሲሆን የፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀትም ይዘው ከሆነ ቢሮው እንዲተዉለት ነግሯቸዋል።
ፖሊሶቹ በበኩላቸው እሱን ማናገር እንደሚፈልጉና ያለበትን እንዲነግራቸው በጠየቁት መሰረት በአካልም ለማናገር ወደ ቢሮው መመለሱን ታሪኩ በፌስቡክ ገፁ አስፍሯል።
ፖሊሶችም መኪናቸው ውስጥ አስገብተው ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ጣቢያ በተለምዶ ሶስተኛ መወሰዱንም አክሎ ገልጿል።
የፍትህ መፅሄት አዘጋጅ ምስጋን ዝናቤም ከተመስገን ጋር እንደተወሰደ የታሪኩ ፅሁፍ ያስረዳል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ስለጋዜጠኛው መታሰር ተጠይቆ የፌደራል ፖሊስን እንደሚመለከተው በመግለጽ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል።
ቢቢሲ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ፌደራል ፖሊስ ቢደውልም በተመሳሳይ መልኩ ምላሽ ማግኘት አልቻለም።
ከዚህ ቀደም ለሶስት ዓመታት በማረሚያ ቤት የቆየው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የእስር ጊዜውን አጠናቅቆ መውጣቱ ይታወሳል።
ጋዜጠኛ ተመስገን በወቅቱ ለእስር የተዳረገው የፍትህ ጋዜጣ ላይ በጻፋቸውና ባሳተማቸው ጽሁፎች ነበር።
በጋዜጠኛው ላይ የቀረቡት ክሶችም በሐሰት የመወንጀል፣ ስም የማጥፋት፣ የሀሰት ወሬዎች የመዘገብ፣ እና ማሰራጨት፣ የሕዝብን አስተሳሰብ ማናወጽ እንደዚሁም ሕዝብ እንዲያምጽ መገፋፋት የሚሉ ነበሩ።
ተመስገን ጉዳዩን በፍርድ ቤት ሲከታተል ቆይቶ በአንደኛው ክስ ብቻ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ለሶስት ዓመት እስራት ተፈርዶበት እንደነበር ይታወሳል