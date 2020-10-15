ታይላንድ፡ የተቀሰቀሰውን የተቃውሞ ሰልፍ ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ
የታይላንድ መንግሥት በዋና ከተማዋ ባንኮክ እየተካሄደ ያለውንና ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ለመቆጣጠር በማሰብ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ሰዎች መሰባሰብ እንደማይችሉ አስታውቋል።
የአገሪቱ ፖሊስ በቴሌቪዥን መስኮት ባስተላለፈው ምልዕክት ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር ሲባል አስቸኳይ እርምጃ ለመውሰድ ተገደናል ብሏል።
ፖሊስ እስካሁን በርካታ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችንና የፖለቲካ አቀንቃኞችን በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን ወሳኝ የሚባሉ የሰላማዊ ሰልፉ አስተባባሪዎችም ቢሆኑ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደሚገኙ ተገልጿል።
በተማሪዎች አስተባባሪነት በተጀመረው የተቃውሞ ሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገዛ ፈቃዳቸው ከስራቸው እንዲለቁና የንጉሱ ስልጣን ገደብ እንዲበጅለት ጥያቄዎች ሲቀርቡ ነበር።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን እስካሁንም ፖሊስ 10 ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታውቋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች እነማን እንደሆኑ ከመግለጽ ግን ተቆጥቧል።
ቢቢሲ ባገኘው መረጃ መሰረት ደግሞ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ሰዎች መካከል የሰብአዊ መብት ጠበቃው አኖን ናምፓ እና የተማሪዎች አስተባባሪና አቀንቃኙ ፓሪት ቺዋራክ ይገኙበታል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕራዩት ቻን ኦቻ ናቸው የአስቸከኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ ያደረጉትም ተብሏል።
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይም ተቃዋሚ ሰልፈኞች ስርአት አልበኝነትን በማስፈን ሰላምና መረጋጋትን ለማደፍረስ ተንቀሳቅሰዋል የተባለ ሲሆን ሰልፈⶉችም የንጉሱ ተሽከርካሪ መንቀሳቀስ እንዳይችል አድርገዋል ተብሏል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጁን ተከትሎ ፖሊስ ወዲያው ሰልፈኞችን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አካባቢ ያባረረ ሲሆን አንዳንዶችን ግን ከቦታን አንቀሳቀስም ብለው ከፖሊስ ጋር ሲታገሉ ታይተዋል። ነገር ግን ፖሊስ በመጨረሻም ሁሉንም ከጠቅላዩ ቢሮ አካባቢ አበሯቸዋል።
ተቃዋሚ ሰልፈኞቹ ከተበኑ በኋላም በመቶዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶች በመንገዶች ላይ ተሰማርተው ታይተዋል።
በአዋጁ መሰረት ሰዎች መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የተከለከሉት መገናኛ ብዙሀንም ቢሆኑ የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋት የሚያደፈርስ አልያም አለመግባባትን የሚፈጥር ዘገባ ከመስራት እንዲቆጠቡም ታዘዋል።
በታይላንድ መንግስት አስተዳደር ደስተኛ ያልሆኑ ተማሪዎች ላለፉት ዓመታት ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ የነበረ ሲሆን ለመንግስትም ቢሆን ትልቅ ፈተና ሆነው ቆይተዋል።
ዋናው ጥያቄያቸውም በአውሮፓውያኑ 2014 በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ከያዙ በኋላ ባሳለፍነው ዓመት በአወዛጋቢ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ፕራዩት ቻን ኦቻ ከስልጣናቸው እንዲወርዱ የሚል ነው።
በተጨመሪም ሕገ መንግስቱ እንዲሻሻልና መንግስትን የሚተቹ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ማንገላተት እንዲቆምም ይጠይቃሉ።
ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ በተማሪዎች የሚመራ የተቃውሞ ሰልፍ በታይላንድ ሲካሄድ የነበረ ሲሆን በሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ የተካሄደው ሰልፍ ደግሞ በአገሪቱ ታሪክ ትልቅ ከሚባሉት መካከል እንደሆነ ተገልጿል።