ዩኒቨርስቲዎች የተማሪዎችን ቅበላ ላልተወሰነ ጊዜ አራዘሙ
በአገሪቱ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በፌደራል መንግሥት እና በትግራይ ክልላዊ መንግሥት መካከል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የተማሪዎችን ቅበላን ላልተወሰነ ጊዜ አራዝመዋል።
ተማሪዎችን ላልተወሰነ ጊዜ እንደማይቀበሉ ካስታወቁት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አምቦ፣ ባህር ዳር ፣ ደብረ ማርቆስና ወራቤ ዩኒቨርሲቲዎች ተጠቃሽ ናቸው።
ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ባወጣው አስቸኳይ ማስታወቂያ ተመራቂ ተማሪዎች ጥቅምት 27 እና 28 2013 ዓ.ም ወደ ዩኒቨርሲቲው እንዲገቡ ጥሪ ማስተላለፉን አስታውሶ፤ "አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ጥሪ አድርገንላችሁ የነበራችሁ የዩኒቨርስቲያችን ተማሪዎች ወደፊት በአዲስ ማስታወቂያ ጥሪ እስከምናስተላልፍ ድረስ ባለችሁበት እንድትቆዩ እናሳስባን" ብሏል።
አምቦ ዩኒቨርሲቲም በተመሳሳይ ጥቅምት 25 እና 26 2013 ዓ.ም ተጠርተው የነበሩ ተማሪዎች "አሁን በተፈጠረው አሁናዊ ሁኔታ የትራንስፖርት ችግር መፈጠሩን ተረድተናል። በመሆኑም በያላችሁበት ቆዩ" ብሏል።
ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርስቲው መድረስ ከቻሉ ግን ተማሪዎችን እንደሚቀበል በተጨማሪ ገልጿል።
ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ጥቅምት 30/ 2013 ዓ.ም ተማሪዎችን የመቀበል ጥሪ አስተላልፎ እንደነበረ አስታውሶ፤ "የምዝገባ ፕሮግራሙ የተለወጠ እና ላልተወሰነ ግዜ የተራዘመ መሆኑን አስታውቋል።
ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርስቲም "ተመራቂ ተማሪዎች አሁን ካለው ሀገራዊ ሁኔታ አንፃር ለደህንነታችሁ ባላችሁበት እንድትቆዩ" ሲል አሳስቧል።