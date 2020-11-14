ትግራይ፡ በባሕርዳርና በጎንደር ከተሞች ላይ የሮኬት ጥቃት መድረሱ ተገለጸ
ትናንት ምሽት በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባሕር ዳር እንዲሁም በቅርብ ርቀት በምትገኘው የጎንደር ከተሞች ላይ ሮኬት ጥቃት መፈጸሙን የኢትዮጵያ መንግሥት ገለጸ።
በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ የተከሰተውን ቀውስ ተከትሎ በክልሉ የተጣለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት መረጃ የሚሰጠው ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው በሮኬት ጥቃቱ በአውሮፕላን ማረፊያዎቹ አካባቢ መጠነኛ ጉዳት መድረሱ አመልክቷል።
ትናንት አርብ ማታ ከምሽቱ አምስት ሰዓት አካባቢ በባሕር ዳር ከፍተኛ የተኩስና የፍንዳታ ድምጽ መሰማቱን በስፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ የገለጸ ሲሆን የክልሉ መንግሥት ስለክስተቱ መግለጫ እስከሚያወጣ ድረስ በከተማው ነዋሪ ዘንድ ግራ መጋባት ተፈጥሮ እንደነበር ገልጿል።
የአማራ ክልል ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ምሽት 5:00 ሰዓት ላይ በክልሉ መገናኛ ብዙኀን በኩል እንዳስታወቀው በባሕር ዳር ከተማ በተለምዶ መኮድ በሚባለው አካባቢ እና ጎንደር ከተማ አዘዞ አካባቢ የተከሰቱ ፍንዳታዎች መኖራቸውን አስታውቆ ነበር።
እንደ ክልሉ መንግሥት መረጃ ከሆነ ፍንዳታው በጸጥታ ኃይሉ በፍጥነት በቁጥጥር ስር ውሏል።
አርብ ምሽት አምስት ሰዓት ገደማ ሁለት ከፍተኛ ፍንዳታዎች በተከታታይ መሰማታቸውን የባሕርዳሩ የቢቢሲ ዘጋቢ የገለጸ ሲሆን፤ ከሁለቱ ፍንዳታዎች በኋላም በግምት እስከ 5፡20 ድረስ የተኩስ ድምጽ ይሰማ ነበር።
በከተማዋ አንዳንድ አካባቢዎች ፍንዳታውን ተከትሎ መብራት ጠፍቶ ወዲያ የመጣ ሲሆን ዘግየት ብለው አገልግሎቱ የተመለሰባቸው ቦታዎችም እንደነበሩ፤ ነገር ግን የክልሉ ኮምዩኒኬሽን የተፈጠረው የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ከሌላው ጊዜ የተለየ እንዳልሆነ አመልክቷል።
ባሕር ዳር ዛሬ ከጠዋቱ ጀምሮ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴዋ መመለሷን ሪፖርተራችን ጠቅሶ፤ ትናንት ምሽት ከተከሰተው ፍንዳታ አንጻር ምንም የተለየ ነገር በከተማዋ የማይስተዋል መሆኑንና በከተማዋ የተለመደው የሰዎችና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መቀጠሉን ገልጿል።
ትናንት እኩለ ለሊት ላይ የአማራ ክልል መንግሥት ባስተላለፈው መልእክት ፍንዳታው ከትግራይ ክልል መንግሥት ጋር ይገናኝ አይገናኝ እየተጣራ ነው ያለ ቢሆንም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢሮው ግን ጉዳዩ በቀጥታ ከክልሉ መንግሥት ጋር እንደሚገናኝ በመግለጫው ላይ አመልክቷል።
ቢሮው በተጨማሪ እንዳስታወቀው በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት መርማሪ ቡድን ተመድቦ እያጣራ መሆኑን ገልጾ በቀጣይ ይገለፃል ተብሏል።
ከሳምንት በፊት ትግራይ ውስጥ በሚገኘው የአገሪቱ የመከላከያ ሠራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙ ከተነገረ በኋላ በፌደራል መንግሥቱና በትግራይ ክልል ኃይሎች በመካከል በተቀሰቀሰው ውጊያ የአማራ ክልልን ከትግራይ ጋር በሚያዋስኑት አካባቢዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ደረጃ እተካሄዱ መሆኑ ይታወቃል።
በሁለቱ ከተሞች የተፈጸሙት ጥቃቶችን በተመለከተ የአማራ ክልልም ሆነ የፌደራሉ የአስቸኳይ ጊዜ የመረጃ ማዕከልና በክስተቱ ላይ እተደረገ ያለው ምርመራ ሲጠናቀቅ ዝርዝሩ ይፋ ይደረጋል ብለዋል።