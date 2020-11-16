የአፍሪካ ሚሊየነሩ ሰባኪ ‘ነብይ’ ቡሸሪ ከደቡብ አፍሪካ አመለጠ
በአፍሪካ የናጠጠ ሀብታም ነው የሚባለው አወዛጋቢው ሰባኪ ነብይ ሸፐርድ ቡሸሪ ከደቡብ አፍሪካ አመለጠ። ቡሸሪ በደቡብ አፍሪካ በቁጥጥር ሥር ውሎ የፍርድ ሂደቱን እየተከታተለ ነበር።
አወዛጋቢው ቡሸሪ በደቡብ አፍሪካ በቁጥጥር ሥር ውሎ የነበረው ባለፈው ዓመት ፌብሯሪ ላይ ነበር።
የመሰረተበት ክስ ደግሞ ከማጭበርበርና ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ጋር የተያያዘ ነበር። ይህን የፍርድ ሂደት በመከታተል ላይ ሳለ ነው በድንገት ከደቡብ አፍሪካ አምልጦ ወደ ትውልድ አገሩ የገባው።
ሚሊየነሩ ነብይ ቡሸሪ እንዴት ሊያመልጥ ቻለ የሚለው ደቡብ አፍሪካዊያንን እያነጋገረ ሲሆን ምናልባት የማላዊ ፕሬዝዳንት በሚጠቀሙበት ቻርተርድ ጄት አውሮፕላን እንደሸሸ ተገምቷል።
አንዳንድ ዘገባዎች እንዲያውም የማላዊው ፕሬዝዳንት ላዛረስ ቸክዌራ ናቸው ሸሽገው በግል አውሮፕላናቸው ከደቡብ አፍሪካ ሸሽገው የስወጡት ይላሉ።
የማላዊ የፕሬዝዳንቱ ጽሕፈት ቤት ግን ይህንን ክስ አስተባብሏል።
የሚሊየነሩ ሰባኪ ሼፐርድ ቡሸሪ ጉዳይ በደቡብ አፍሪካና በማላዊ መካከል የዲፕሎማሲ ቅራኔ ሊፈጥር ይችላል በሚል ስጋት አለ።
የደቡብ አፍሪካ መንግሥት ማላዊ ተጠርጣሪውን ከነባበሌቱ አሳልፍ እንድትሰጣት እንደምትጠይቅ ተናግራለች። ደቡብ አፍሪካና ማላዊ ወንጀለኞችን አንዱ ለሌላው አሳልፎ የመስጠት ስምምነት አላቸው።
አወዛጋቢውን ቡሸሪን በተመለከተ ማላዊ አሳልፋ ተሰጠዋለች ወይ ተብለው የተጠየቁት የማላዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይዘናወር ምካካ አገራቸው ማላዊ የዜጎቿን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ አለባት ብለዋል።
ሼፐርድ ቡሸሪ ያመለጠው ከባለቤቱ ሜሪ ቡሸሪ ጋር በመሆን ነው። ቡሸሪና ባለቤቱ የዋስ መብት ተከብሮላቸው ነገር ግን ከደቡብ አፍሪካ እንዳይወጡ በሚል ነበር የፍርድ ሂደታቸውን ሲከታተሉ የነበረው።
ሸፐርድ ቡሸሪ ያመለጥኩት የግድያ ዛቻ ስለደረሰብኝ ሕይወቴን ለማትረፍ ነው ብሏል። የደቡብ አፍሪካ መንግሥትም የሚገባኝን ጥበቃ አላደረገልኝም ሲል ከሷል።
ቡሸሪ ኢንላይትድ ክርስቲያን ጋዘሪንግ ቤተክርስቲያን መሥራችና ባለቤት ነው። ከ50 ሺ ሰዎች በላይ በሚገኙባቸው ስታዲየሞች ትልልቅ የሰበካና የተአምራት አገልግሎት በመስጠት በአፍሪካ እውቅ ሰባኪ ነው። ከዚህም ባሻገር የቴሌቪዥን የስብከት አገልግሎት ይሰጣል።
ሼፐርድ ቡሸሪ በአፍሪካ እጅግ አወዛጋቢ ከሚባሉት ሰባኪዎች አንዱ ሲሆን በአየር ላይ እራመዳለሁ፣ ኤች አይ ቪ ቫይረስን ፈውሻለሁ፣ ካንሰርንም እፈውሳለሁ፣ ዐይነ ሥውራንን ብርሃን እሰጣለው፣ ሽባዎች ቆመው እንዲራመዱም አደርጋለው ይላል።
ቦስዋና ግለሰቡ አጭበርባሪ ነው በሚል አገሯ እንዳይገባ አግዳው ታውቃለች።
ቡሸሪ ከመንፈሳዊ አገልግሎቱ ባሻገር ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ውስጥ የተሰማራ አፍሪካዊ ነው። የተወለደውና ያደገው በማላዊ ቢሆንም ወደ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በማቅናት ኢንላይትንድ ክርስቲያን ጋዘሪንግ ቤተክርስቲያን ከፍቶ እጅግ አነጋጋሪው አፍሪካዊ ሰባኪ ለመሆን በቅቷል።
ቡሸሪ ስታዲየሙ ሙሉ ለተሰበሰቡ ድሆች ተአምራዊ ቅባት ቸብችቦ አላግባብ በልጽጓል በሚልም ክስ ይቀርብበታል።
አሁን በደቡብ አፍሪካ የቀረበበት የማጭበርበር ገንዘብ መጠን 102 ሚሊዮን ራንድ ወይም ከ6 ሚሊዯን ዶላር በላይ ይገመታል።