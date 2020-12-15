በናይጄሪያ በአጋቾች ተጠልፎ የነበረው ታዳጊ ተማሪ እንዴት ሊያመልጥ ቻለ?
የ17 ዓመቱ ተማሪ (ስሙን የማንገልፀው) በታጋቾች ከተጠለፉ ከ500 በላይ ታዳጊ ተማሪዎች አንዱ ነበር።
ተማሪዎቹ በሰሜን ምዕራብ ካሲና ግዛት ከሚገኘው ከአንድ የመንግሥት የሳይንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአጋቾች ተጠልፈው የተወሰዱት አርብ ዕለት ነበር።
"ይገፈትሩንና ይደበድቡን ነበር። ምሽቱን በጫካ ውስጥ እየተጓዝን ነው ያሳለፍነው። አንዳንዴ በሚወጋ እሾህ ላይ ነበር የምንሄደው። ታዲያ ሌሊቱ ወገግ ከማለቱ 30 ደቂቃ በፊት እንድንተኛ ታዘዝን" ሲል ተማሪው ያለፉበትን ስቃይ ለቢቢሲ ሃውሳ ተናግሯል።
በዚህ ጊዜ ነበር እንዴት ሊያመልጥ እንደሚችል የተረዳው።
የሆነው እንዲህ ነበር። አጋቾቹ እረፍት እያደረጉ ሳለ ከአቅራቢያው አንድ ዛፍ አገኘ።
"አረፍ እንዳልን ወደ ኋላ በጀርባየ ተንጋለልኩ። ከዚያም የተደበቅኩበትንና እንዳመልጥ የረዳኝን ዛፍ አገኘሁ። መሬት ላይ ተኝቼ እግሮቼን ዘረጋሁ" ይላል።
ታጣቂዎቹ በእረፍት ላይ የነበሩትን ቀሪዎቹን ቡድኖች እንዲነሱ ትዕዛዝ ሲሰጡ። እርሱን ልብ አላሉትም ነበር።
ከዚያም ይላል ተማሪው፤ "ከዚያም ሁሉም እንደሄዱ በአቅራቢያ የሚገኝ መንደር እስከምደርስ ድረስ እንደ እባብ እየተሳብኩ አካባቢየን መቃኘት ጀመርኩ። በፈጣሪ እርዳታም ማምለጥ ቻልኩ" ይላል።
ተማሪው የዛፍ ግንድ፣ ፈጣን ውሳኔ እና ረዥም ርቀት በደረቱ እየጠሳበ መሄዱ ከአጋቾቹ እንዲያመልጥ እንደረዱት ይናገራል።
የካሲና ግዛት ገዥ አሚኑ ብሎ ማሳሪ እንዳሉት ከታገቱት ተማሪዎች 333 ተማሪዎች አሁንም የት እንዳሉ አይታወቅም።
ምን ያህሎቹም በጠላፊዎቻቸው እጅ እንደሚገኙም ግልፅ አይደለም። በርካቶች አምልጠው ሊሆን ቢችልም እስካሁን አልተገኙም።
ገዥው አክለውም ከአጋቾቹ ጋር ድርድር እየተካሄደ እንደሆነ ተናግረዋል።
ሆኖም የናይጀሪያ ፕሬዚደንት ቃል አቀባይ ጋርባ ሸሁ ከእገታው ያመለጡት ተማሪዎች 10 የሚሆኑ ጓደኞቻቸው ከታጠቂዎቹ ጋር እንደቀሩ እንደነገሯቸው ለቢቢሲ አስረድተዋል።
"የፀጥታ አካላት እንደሆኑ ነበር የነገሩን"
ከእገታው ያመለጠው ተማሪ እንዳለው የታጠቁት ቡድኖች አርብ ዕለት ከምሽቱ 2፡30 ገደማ ነበር ወደ አዳሪ ትምህርት ቤቱ የመጡት።
በርካታ ተማሪዎች የተኩስ ድምፅ ሲሰሙ በትምህርት ቤቱ አጥር እየዘለሉ አምልጠዋል።
ሆኖም ባትሪ በያዙ ታጣቂዎች እየተፈለጉ የፀጥታ አካላት እንደሆኑ እየነገሯቸው፤ በማታለል ወደ ትምህርት ቤታቸው እንዲመለሱ አድርገዋቸዋል።
ተማሪዎቹ ግን ቡድኖቹ እንደነገሯቸው የፀጥታ አካላት አለመሆናቸውን የተረዱት ከረፈደ ነበር።
ከዚያም ተማሪዎቹ በታጣቂዎቹ ተከበው በጫካ ውስጥ እንዲጓዙ የተገደዱት።
"ወደ ጫካ እንደተወሰድን አንደኛው እንድንቆም አዘዘንና ጉዟችንን ከመቀጠላችን በፊት ምን ያህል እንደሆንን ቆጠረን" ይላል ተማሪው።
እርሱ እንደሚለው ያኔ የተማሪዎቹ ቁጥር 520 ነበር። እርሱ ሲያመልጥ ግን ማንንም አላየም።
መንግሥት በአካባቢው ያሉ ታጣቂ ቡድኖችን ለጥቃቱ ተጠያቂ አድርጓል። እነዚህ ታጣቂዎች ብዙ ጊዜ በገንዘብ ለመደራደር ሲሉ ሰዎችን ያግታሉም ብሏል።