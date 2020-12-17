ኮቪድ-19፡ የኮሮናቫይረስን መነሻ ለማጥናት ዓለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን ወደ ቻይና ሊያመራ ነው
የኮቪድ -19ን መነሻ ለማጥናት አስር ዓለም አቀፍ ተመራማሪዎችን የያዘ ቡድን በሚቀጥለው ወር ወደ ቻይና ዉሃን እንደሚያቀና የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ።
ቻይና በጉዳዩ ላይ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ፈቃደኛ አልነበረችም።
የዓለም ጤና ድርጅትም ከተማዋ ውስጥ ገብቶ ምርመራ ለማካሄድ እንዲፈቀድለት ለማግባባት ወራቶችን ወስዶበታል።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በከተማዋ የእንስሳት መሸጫ ገበያ እንደተነሳ ይታመናል።
ይሁን እንጂ የበሽታውን ምንጭ ለመፈለግ የሚደረገው ጥረት በተለይ ከአሜሪካ ጋር እስጥ አገባን አስከትሏል።
የፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ቻይና መጀመሪያ ላይ ወረርሽኙ ሲከሰት ለመደበቅ ሞክራለች ሲሉ ይከሳሉ።
ለምርምሩ ወደ ዉሃን ከሚያቀኑት ተመራማሪዎች አንዱ የዓለም ጤና ድርጅት ምርምሩን የሚያካሂደው ለወቀሳ ሳይሆን ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ወረርሽኞችን ለመከላከል እንደሆነ ለአሶሽየትድ ፕረስ ተናግረዋል።
የጀርመኑ ሮበርት ኮች የጥናት ተቋም ተመራማሪው ዶክተር ፋቢያን ሊንደርትዝ "ምርምሩ ለወረርሽኙ ጥፋተኛ የሆነውን አገር ለመፈለግ ሳይሆን፤ ምን እንደተከሰተ ለመረዳት መሞከር እና በእነዚያ መረጃዎች ላይ ተመስርቶ ወደፊት ሊከሰት የሚችለውን አደጋ መቀነስ እንደሚቻል ለማየት ነው" ብለዋል።
ተመራማሪው አክለውም የምርምሩ ዋና ትኩረትም ቫይረሱ መቼ መሰራጨት እንደጀመረ እና መነሻው ዉሃን ይሁን አይሁን ለማወቅ እንደሆነ ተናግረዋል።
ይህ ዓላማም በአራት ወይም በአምስት ሳምንታት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
ቫይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው የት እና መቼ ነው?
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በተገኘበት በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት፤ ቫይረሱ በቻይናዋ ሁቤ ግዛት ዉሃን ከተማ በአሳ እና ስጋ መሸጫ ገበያ የታየ ሲሆን ከእንስሳት ወደ ሰው የተላለፈውም እዚሁ እንደሆነ ተጠቁሟል።
ይሁን እንጂ አሁን ላይ ባለሙያዎች ሌላ ቦታ ተከስቶ ቢሆንስ? ምን አልባት እዚያ ጎልቶ ታይቶ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬም አላቸው።
ጥናቶች ሰዎችን የሚያጠቃው ኮሮናቫይረስ ለአስርት ዓመታት በሌሊት ወፎች ውስጥ ሳይታወቅ ሲሰራጭ ቆይቶ ሊሆን አንደሚችል ያመለክታሉ።
ባሳለፍነው ዓመት ታህሳስ በውሃን ማዕከላዊ ሆስፒታል ይሰራ የነበረው ቻይናዊው ዶክተር ሊ ዌንሊያንግ አዲስ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችል የሕክምና ባለሙያዎችን ለማስጠንቀቅ ሞክሮ ነበር።
ነገር ግን 'ሐሰተኛ አስተያየት' መስጠቱን እንዲያቆም በፖሊስ ተነግሮት፤ 'አሉቧልታ በማዛመት' ምርመራ ሲደረግበት ነበር።
ከዚያም ዶክተር ሊ የካቲት ወር ላይ በከተማዋ ታማሚዎችን ሲያክም በኮሮናቫይረስ ተይዞ ሕይወቱ አልፏል።
ሚያዚያ ላይ ቫይረሱ በዉሃን ከሚገኝ ቤተ ሙከራ ወጥቶ ሊሆን እንደሚችል ጥርጣሬዎችና ክሶች ተስተጋቡ።
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጡ መረጃዎች እዚያ ያሉ የኤምባሲ ባለሥልጣናት ስለ ሥነ-ሕይወት ደህነንት እንደሚጨነቁ አመላክቶ ነበር።
የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ዳሬክተር በዚያ ጊዜ ቫይረሱ በሰዎች የተሰራ አሊያም በዘረመል የተሻሻለ እንዳልሆነ ተናግረው ነበር።
በቅርቡ የቻይና መገናኛ ብዙኃን ኮቪድ-19 የተነሳው ከቻይና ውጭ እንደሆነ ዘግቧል።
ይሁን እንጂ የዘርፉ ተንታኞች "ሪፖርቱ መሰረት የለውም፤ ዘመቻው ቤጂንግ ውስጥ ያሉ አመራሮች፤ ወረርሽኙ በአገሪቱ ዓለም አቀፍ ዝና ላይ ስለሚያሳድረው ተፅዕኖ ያላቸውን ጭንቀት የሚያንፀባርቅ ነው" ሲሉ አጣጥለውታል።