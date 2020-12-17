ድንበር አካባቢ የተከሰተው ግጭት "የሱዳን መንግሥት የታችኛው እርከን ችግር ነው"- ኢትዮጵያ
ማክሰኞ ታህሣሥ 6፣ 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ የሱዳን ወታደሮች በድንበር አካባቢ ቅኝት አድርገው ሲመለሱ"ወደ ሱዳን ግዛት ገብተው አድፍጠው በነበሩ የተወሰኑ የኢትዮጵያ ሚሊሺያዎች ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል" ሲሉ የሱዳን መገናኛ ብዙኀንን በመጥቀስ ሮይተርስ ዘገበ።
ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የኢትዮጵያ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ፤ "የተወሰኑ የሱዳን ታጣቂዎች ድንበር ተሻግረው የአርሶ አደሩን ንብረት ለመውሰድ ሙከራ በሚያደርጉበት ወቅት ለመከላከል የተደረገ ነው" ሲሉ ግጭቱን ገልፀውታል።
አክለውም "የአርሶ አደር ማሳ ውስጥ ገብተው አንዳንድ ነገሮችን የመውሰድ ወደዚህ የማስፋፋት ከሕግ አግባብ ውጪ የመሄድ ሁኔታ ስለታየ ይህንን ነገር መመለስ ስለሚያስፈልግ እርምጃ ተወስዷል።" ብለዋል፥
የሱዳን መገናኛ ብዙኀን በጥቃቱ አንድ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ጨምሮ አራት የሱዳን ወታደሮች መሞታቸውን ዘግበዋል።
የሱዳን ሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጦሩ ጎን መሆኑን እና ድጋፍ እንደሚያደርግ የዘገቡት መገናኛ ብዙኀኑ፤ የሱዳን ታጣቂ ኃይሎች የአገሪቱን ዳር ድንበር የመጠበቅ እና ማንኛውንም ጥቃት የመከላከል አቅም እንዳለው እምነታቸውን ገልጸዋል ብለዋል።
አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው ሁለቱ አገራት በጉዳዩ ላይ በመንግሥት ደረጃ ግንኙነት ማድረጋቸውን ገልፀው፤ ግጭቱን "ይህ የሱዳን መንግሥት ፍላጎት አይደለም" ብለዋል።
እንደ ሱዳን መገናኛ ብዙኀን ዘገባ ከሆነ ጥቃቱን በፈፀሙት ታጣቂዎች ላይ የሱዳን ወታደር እርምጃ ለመውሰድ ቃል ገብቷል።
በሱዳን ብሔራዊ ዜና ወኪል የሆነው ሱና፤ መከላከያ ኃይሉ "የሱዳንን ድንበር ከማንኛውም ጥቃት ለመከላከል ወታደር እንደሚመደብ" መግለፁን ዘግቧል።
የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ባለፈው እሁድ በኢትዮጵያ የተሳካ ጉብኝት ማድረጋቸውን የገለፁት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይህ ችግር "የሱዳን መንግሥት የታችኛው እርከን ችግር ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
ይህንን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት በአጭር ጊዜ የሁለቱ አገራት ከፍተኛ አመራሮች ለመነጋገር ከሥምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልፀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ሃምዶክ እሁድ እለት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበራቸው አጭር ቆይታ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚነስትር ዐቢይ አሕመድ ጋር ከተነጋገሩባቸው ጉዳዮች አንዱ የድንበር ጉዳይ ነው።
ሱዳን ትሪቡን በትናንትናው ረብዑ ዕለት፤ በሱዳን መከላከያ እና በኢትዮጵያ ታጣቂዎች መካከል ግጭት እንደነበር ዘግቦ ግጭቱ የተካሄደው በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ስደተኞችን በሚቀበል ጣብያ አቅራብያ ነበር ብሏል።
ግጭቱ በምስራቅ ሱዳን አል ቀዳሪፍ ግዛት ቁራይሻ መንደር፣ ዋድ አሩድ ከተማ አቅራብያ መከሰቱን አክሎ ዘግቧል።
አምባሳደር ዲና ግጭቱ የተፈጠረው የመንግሥት ትኩረት ሌላ ቦታ ላይ መሆኑን ከግምት በማስገባት ነው ካሉ በኋላ፤ ከዚህ ቀደምም ድንበሩ አካባቢ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያም ወደ ሱዳን እንቅስቃሴ እንደነበር ተናግረዋል።