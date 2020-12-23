በቤንሻንጉል ክልል በመተከል ዞን ዛሬ ንጋት ላይ በተፈፀመ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸው ተገለፀ
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌዛሬ ንጋት ላይ በተፈፀመ ጥቃት ከ90 በላይ ንፁሃን ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገለፁ።
የመተከል ዞን አስተዳዳሪ አቶ አትንኩት ሽቱ በበኩላቸው ጥቃቱ ስለመፈፀሙ መረጃው እንደሌላቸው የተናገሩ ሲሆን፣ የክልሉ ኮሙኑኬሽን ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ ግን ጥቃቱ መፈፀሙን አረጋግጠው የሟቾች ቁጥር እስካሁን ድረስ ባይታወቅም " በጣም ከፍተኛ መሆኑን" ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
በአካባቢው የመከላከያ፣ የፌደራል፣ የክልሉ ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ተሰማርቶ ሰላም የማስከበር ሥራ እየተሰራ መሆኑንም አክለው ተናግረዋል።
በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ፣ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን፣ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማጆር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ እና ሌሎች የስራ ሀላፊዎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተገኝተው ከመተከል ዞን ነዋሪዎች ጋር መወያየታቸው ይታወሳል።
በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አካባቢውን ወደ ሠላም የመመለሱ ሥራ በትኩረት እንደሚሠራ መናገራቸው ተዘግቦ ነበር።
ነዋሪዎች ምን ይላሉ?
ቢቢሲ ያነጋገራቸው የቡለን ከተማ ነዋሪ ጥቃቱ ትናንት ሌሊት 11 ሰዓት አካባቢ መፈፀም እንደጀመረ ገልፀው፤ እስከ ቀኑ ስድስት ሰዓት ድረስ ቀጥሎ ነበር ብለዋል።
በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች ለቅሶ ላይ መሆናቸውን የገለፁልን እኝህ ነዋሪ፤ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ይናገራሉ።
"እስካሁን 100 አስክሬኖች ተገኝተዋል፤ የጠፉ አስክሬኖችም አሉ። ወደ ቡለንም 70 አስክሬኖች መጥተው ተመልክቻለሁ" ብለዋል።
በጥቃቱም የጓደኛቸው አባት መገደላቸውን የተናገሩት ነዋሪው፤ "ቤት እየጠበቀ እያለ ነው ተኩሰው የገደሉት። አርሱ መሳሪያ ቢኖረውም፤ እነርሱ ብዙ ስለነበሩ መከላከል አልቻለም ነበር" ሲሉ የተገደሉበትን ሁኔታ አስረድተዋል።
ሌላ ያነጋገርናቸው ነዋሪ ደግሞ "ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ነው ታጣቂዎች ወደ በኩይ ቀበሌ የገቡት" ይላሉ።
ጥቃቱ በከባድ መሳሪያ በታገዘ ጭምር መፈፀሙን የገለፁት ነዋሪው፤ እስካሁን ድረስ ከ96 በላይ ሰዎች መገደላቸውንና 28 ቤቶችና የእህል ክምሮች መቃጣላቸውን አስረድተዋል።
ነዋሪው አክለውም በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቡለን ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው መሆኑን በስፍራው ተገኝተው ማረጋገጣቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል።
"አስክሬኖች በሸራ ተጠቅለው በየሜዳው ወድቀው ነው ያሉት፤ ገና ጫካ ያለው አልተሰበሰበም። ቡለን የመጡት ቁስለኞችም ከ20 በላይ ይሆናሉ። ሆስፒታል ሄጀ በዐይኔ ነው ያየኋቸው፤ ሆዳቸው የተቀደደ ሁሉ አሉ" በማለትም ጥቃቱ በስለት በመሳሪያም፣ በቀስትም መፈፀሙን ገልፀዋል።
እኝህ ነዋሪ በዐይናቸው 96 አስክሬኖች መመልከታቸውን ለቢቢሲ ገልፀዋል።
ጥቃቱ የተፈፀመው የአካባቢው ተወላጅ ባልሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ መሆኑንም ነዋሪው አክለዋል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገኙበት ውይይት ላይ ቅሬታ አላቸው።
ቅሬታቸውንም ሲኣስረዱ "ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያወያዩት ችግሩ በሌለበት አካባቢ ነው። ችግሩ ያለው ዲባጤ ቡለንን ጨምሮ በሦስት ወረዳዎች ነው። ከሦስቱ ወረዳዎች የተወከለና ሁኔታውን የሚያስረዳ ሰው እንኳን በውይይቱ አልተወከለም፤ ተወካዮች እንዳይሄዱም በክልሉ መንግሥት ተፅዕኖ ተደርጓል" ሲሉ ገልፀዋል።
ይህንን የነዋሪውን ቅሬታ ግን ከክልሉ መንግሥት ኃላፊዎች ማረጋገጥ አልቻልንም።
የሆስፒታል ምንጮች
በመተከል የቡለን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ እና ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዳይገለፅ የጠየቁ ባለሙያዎች ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት ወደ ሆስፒታላቸው ከቀኑ አምስት ሰዓት ጀምሮ በጥይት ተመትተው የቆሰሉ ሰዎች የመጡ ሲሆን እስከ አርባ ይደርሳሉ ብለዋል።
በጥይት እና በቀስት ተመትተው ወደ ቡለን ሆስፒታሉ ከመጡ ተጎጂዎች መካከል ከባድ ጉዳት ያስተናገዱ እንደሚገኙበት አክለው ገልፀዋል።
ግለሰቦቹ በጥይት እንዲሁም በቀስት መመታታቸውን የሚናገሩት እኚህ የጤና ባለሙያ፤ ሆስፒታል ከደረሱት መካከል አንዲት ታዳጊ ሕጻን መሞቷን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል።
ግጭት በተከሰተበት አካባቢ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ወደ ሆስፒታል ከመጡ ሰዎች መስማታቸውን የገለፁት እኚህ የሕክምና ባለሙያ፣ ጥቃት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታሉ የመጡት ተከብበው ተኩስ የተከፈተባቸው ነዋሪዎች ያሰሙትን የድረሱልኝ ጩኸት ሰምተው የሄዱት መሆናቸውን መስማታቸውን ተናግረዋል።
የቡለን መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በተደጋጋሚ በአካባቢው በሚፈጠሩ ግጭቶች ጥቃት የሚደርስባቸውን ሰዎች ተቀብሎ የሚያክም ሲሆን መሰረታዊ የሕክምና ቁሳቁሶችን ለማሟላት በፀጥታ ችግር ምክንያት እንዳልቻለ የሕክምና ባለሙያው ተናግረዋል።
ለሆስፒታሉ ግዢ የሚፈፀመው ባህር ዳር እንደነበር የገለፁት ባለሙያዎቹ ከቡለን ቻግኒ ያለው መንገድ በፀጥታ መደፍረስ ምክንያት ዝግ በመሆኑ ይህንን ማድረግ ሳይችሉ መቅረታቸውን ገልፀዋል።
በዚህ የተነሳ በሆስፒታሉ ከቀላል እስከ ከባድ ጉዳት አስተናግደው የመጡ ሰዎችን ተገቢውን ሕክምና ለመስጠት እንደሚቸገሩ ይናገራሉ።
በአካባቢው ከጳጉሜ ጀምሮ ተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚደርስ የሚናገሩት የሕክምና ባለሙያው እንዲህ በጅምላ ጉዳት ደርሶባቸው የመጡ ባለፈው ከቡለን ወደ ቻግኒ የሚሄድ መኪና ላይ ጥቃት በደርሰበት ወቅት እንዲሁም የዛሬው መሆኑን ጠቅሰዋል።
በምዕራብ ኢትዮጵያ በሚገኘው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያለው የመተከል ዞን ውስጥ በታጣቂዎች እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ወራትን አስቆጥሮ፤ አሁንም ድረስ በተለያዩ ጊዜያት በሚፈጸሙ ጥቃቶች በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል።
ከአማራ ክልል ጋር የሚዋሰነውና በሰባት ወረዳዎች በተዋቀረው የመተከል ዞን የተለያዩ ብሔረሰቦች ይኖራሉ። በዋናነት የጉሙዝ፣ የሽናሻ፣ የአማራ፣ የአገው፣ የኦሮሞና የበርታ ብሔሮች ይገኙበታል።
በተለያዩ ጊዜያት የሚፈጸሙ ጥቃቶች ማንነትን የለየና በተወሰኑት ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ቢቢሲ ያነጋገራቸው ነዋሪዎችና ከዚህ በፊት የወጡ ዘገባዎች ያመለክታሉ።