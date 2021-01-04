አሜሪካ፡ ከገበያ አዳራሽ ምግብ ለሰረቁ ቤተሰቦች ስጦታ ያበረከተው ፖሊስ
በአሜሪካ አንድ ፖሊስ ባልደረባ በስርቆት የተጠረጠሩ የቤተሰብ አባላትን በቁጥጥር ሥር ከማዋል ይልቅ የገና በዓልን በጥሩ ሁኔታ እንዲያሳልፉ በሚል ምግብ እንደገዛላቸው ተሰምቷል።
ማት ሊማ የተባለው የፖሊስ ባልደረባ በማሳቹሴት ሶመርሴት ግዛት በሚገኝ የገበያ አዳራሽ ባለፈው ወር ሁለት ሴቶች ከነልጆቻቸው በስርቆት ወንጀል እንደያዛቸው የፖሊስ ሪፖርት ያሳያል።
ሁለቱ ሴቶች በገበያ አዳራሹ የሚፈልጉትን ካነሳሱ በኋላ ሁሉንም እቃዎቻቸውን ለገንዘብ ተቀባይዋ ሳያሳዩ፣ ለተወሰነው ከፍለው የተወሰነውን አጭበርብረው ሊወወጡ ሲሉ ነበር የተያዙት።
የገበያ አዳራሹ ሠራተኞች ሴቶቹን አሳልፈው በአቅራቢያው ለነበረው የፖሊስ መኮንን ማት ሊማ አሳልፈው ሰጥተዋል።
የገበያ አዳራሹ ተቀጣሪዎች ሃሳብ እነዚህ ሴቶች በቁጥጥር ስር ውለው ለፈጸሙት ማጭበርበር የእጃቸውን እንዲያገኙ ነበረ።
ሴቶቹንም የፖሊስ ባልደረባው ሊማ ለምን ይህንን ተግባር እንደፈፀሙ ሲጠይቅ፣ በዚህ ዓመት አስቸጋሪ ጊዜያትን ማሳለፋቸውንና ለሁሉም ምግቦች ለመክፈል እጅ እንዳጠራቸው ተናግረዋል።
ከዚያም ምንም እንኳ ዓመቱ በእነርሱ ላይ የከፋ ቢሆን፣ ማጀታቸው ተራቁቶ ባዶ ቢሆንም አሁንም ለልጆቻቸው በገና ዕለት እንደነገሩ አድርገው የሚበላ በማዘጋጀት መመገብ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል።
ሊማ ግለሰቦቹ የፈጸሙት ጥፋት ከገበያ አዳራሹ ሳይከፍሉ ያነሱት ምግብ ብቻ መሆኑን ከተመለከተ በኋላ፣ ክስ ሳይመሰረትባቸው "ወደ እዚህ የገበያ አዳራሽ መግባት አትችሉም" የሚል እገዳ ብቻ እንደጣለባቸው ለማወቅ ተችሏል።
ከዚያም ለሁለቱ ሴቶችና ለልጆቻቸው ለገና በዓል የሚሆን ምግብ ሸቀጥ ከሌላ የገበያ አዳራሽ የሚፈልጉትን ለመግዛት የሚያስችል የባለ 250 ዶላር የስጦታ ካርድ ከኪሱ አውጥቶ አበርክቶላቸዋል።
በድርጊቱ ተገርመው ለጠየቁት ጋዜጠኞች "ከሁለቱ ሴቶች ጋር የነበሩት ልጆች ልጆቼን አስታውሰውኛል። ስለዚህም ረድቻቸዋለሁ" ብሏል የፖሊስ ባልደረባው ሊማ።
ለአካባቢው የቴሌቪዥን ጣብያ "በእርግጠኝነት ይህ ቤተሰብ እርዳታ የሚፈልግ ነው፤ እናም ከገበያ አዳራሹ መገበያየት እንዲያቆሙ ማድረግ አልቻልኩም፤ ልጆቹ ለገና ምሽት እራት ብለው የወሰዱትን መንጠቅ ከበደኝ፤ ማድረግ የምችለውን ሳስብ በአቅሜ መርዳት የሚል ብቻ ነው" ሲል የተሰማውን አካፍሏል።
ሴቶቹና ልጆቹ የነበሩበትን ሁኔታም ሲያስረዳ "በጣም ደንግጠው ነበር። እጅጉንም አመስግነዋል፤ እርግጠኛ ነኝ በርካታ ሰዎች እኔ ከወሰድኩት የተለየ እርምጃ ሊወስዱ ያስቡ ይሆናል፤ ምናልባትም በቁጥጥር ሥር ውለው ፍርድ ቤት ይቀርቡም ነበር።"
በመጨረሻም "የገዛሁላቸው የወሰዱትን እቃ ያህል የሚያወጣ የስጦታ ካርድ ነው" ካለ በኋላ "ትክክል የመሰለኝን ነው ያደረግኩት። በዚያ ቤተሰብ ጫማ ውስጥ ራሴን ከትቼ ነው ለማየት የሞከርኩት። ለዚያም ነው ትንሽ ርህራሄ ለማሳየት የሞከርኩት" ብሏል።